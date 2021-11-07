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Экономика

В Китае допустили перебои с поставками электроэнергии в зимний период

Ведомости

Предстоящая зима станет трудной для Китая с точки зрения обеспечения приемлемого энергетического баланса, «в отдельных случаях» страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на Государственную электросетевую корпорацию КНР.

«Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения [энергетического] баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка [электроэнергии]», — указано в заявлении корпорации.

Там пояснили, что подобная ситуация складывается в связи с сезонным ростом спроса на электроэнергию в зимний период, в это время также снижается уровень воды во многих реках, что приводит к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

«Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, <...> однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания», — добавили в компании.

В сообщении подчеркивается, что китайские власти сделают все для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие страны. Данные меры включают в себя ограничения на работу компаний, которые потребляют много электроэнергии.

В октябре агентство Reuters сообщало, что дефицит электроэнергии в Китае – «мировой фабрике», от ритмичной работы которой зависит мировая экономика, – продолжает нарастать. Нехватка электричества начинает становиться одним из важнейших факторов, который сокращает производство китайских фабрик и рвет глобальные цепочки товарных поставок.

Ранее по теме: Причины энергокризиса в Китае – борьба за снижение выбросов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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