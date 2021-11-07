В Китае допустили перебои с поставками электроэнергии в зимний период
Предстоящая зима станет трудной для Китая с точки зрения обеспечения приемлемого энергетического баланса, «в отдельных случаях» страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на Государственную электросетевую корпорацию КНР.
«Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения [энергетического] баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка [электроэнергии]», — указано в заявлении корпорации.
Там пояснили, что подобная ситуация складывается в связи с сезонным ростом спроса на электроэнергию в зимний период, в это время также снижается уровень воды во многих реках, что приводит к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.
«Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, <...> однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания», — добавили в компании.
В сообщении подчеркивается, что китайские власти сделают все для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие страны. Данные меры включают в себя ограничения на работу компаний, которые потребляют много электроэнергии.
В октябре агентство Reuters сообщало, что дефицит электроэнергии в Китае – «мировой фабрике», от ритмичной работы которой зависит мировая экономика, – продолжает нарастать. Нехватка электричества начинает становиться одним из важнейших факторов, который сокращает производство китайских фабрик и рвет глобальные цепочки товарных поставок.