Причины энергокризиса в Китае – борьба за снижение выбросов

Причины энергокризиса в Китае – борьба за снижение выбросовСистема «двойного контроля» привела к дефициту генерации
Дефицит электроэнергии в Китае – «мировой фабрике», от ритмичной работы которой зависит мировая экономика, – продолжает нарастать. Нехватка электричества начинает становиться одним из важнейших факторов, который сокращает производство китайских фабрик и рвет глобальные цепочки товарных поставок. Самая промышленно развитая на северо-востоке Китая провинция Ляонин объявила 11 октября о значительном дефиците электроэнергии, сообщает Reuters.
По подсчетам местного руководства, провинции недостает 5 ГВт электроэнергии. По китайской классификации положение в Ляонине соответствует дефициту второго уровня – т. е. провинции недостает от 10 до 20% требуемого количества электроэнергии. Товарооборот трех северо-восточных провинций Китая, включая Ляонин, с Россией в 2020 г. составил, по сообщению «Синьхуа», почти $20 млрд.