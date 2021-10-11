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Причины энергокризиса в Китае – борьба за снижение выбросов

Система «двойного контроля» привела к дефициту генерации
Глеб Мишутин Илья Лакстигал
В Китае случился «идеальный шторм» на энергорынке, в чем-то похожий, в чем-то отличающийся от того, что произошло в ЕС / Hector RETAMAL / AFP

Дефицит электроэнергии в Китае – «мировой фабрике», от ритмичной работы которой зависит мировая экономика, – продолжает нарастать. Нехватка электричества начинает становиться одним из важнейших факторов, который сокращает производство китайских фабрик и рвет глобальные цепочки товарных поставок. Самая промышленно развитая на северо-востоке Китая провинция Ляонин объявила 11 октября о значительном дефиците электроэнергии, сообщает Reuters.

По подсчетам местного руководства, провинции недостает 5 ГВт электроэнергии. По китайской классификации положение в Ляонине соответствует дефициту второго уровня – т. е. провинции недостает от 10 до 20% требуемого количества электроэнергии. Товарооборот трех северо-восточных провинций Китая, включая Ляонин, с Россией в 2020 г. составил, по сообщению «Синьхуа», почти $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных