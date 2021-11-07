Россия поставит Афганистану крупную партию гуманитарной помощи
В ноябре Россия планирует организовать спецрейсы в Афганистан, чтобы поставить стране крупную партию гуманитарного груза, на обратном пути самолеты смогу вывезти находящихся в стране граждан РФ, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1».
«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
«После них следующими рейсами — там будет несколько самолетов — в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться», — добавил Жирнов.
Афганистан находится под властью «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) с середины августа. Ранее члены группировки взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. В Кремле утверждали, что талибы выполняют все гарантии безопасности российских дипломатов.
20 октября в Москве прошло заседание московского формата по Афганистану. В консультациях приняли участие представители десяти стран и делегация движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе.