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Россия поставит Афганистану крупную партию гуманитарной помощи

Ведомости

В ноябре Россия планирует организовать спецрейсы в Афганистан, чтобы поставить стране крупную партию гуманитарного груза, на обратном пути самолеты смогу вывезти находящихся в стране граждан РФ, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1».

«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

«После них следующими рейсами — там будет несколько самолетов — в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться», — добавил Жирнов.

Афганистан находится под властью «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) с середины августа. Ранее члены группировки взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. В Кремле утверждали, что талибы выполняют все гарантии безопасности российских дипломатов.

20 октября в Москве прошло заседание московского формата по Афганистану. В консультациях приняли участие представители десяти стран и делегация движения «Талибан». Это первый визит талибов в Россию с момента прихода к власти в августе.

Ранее по теме: Лавров призвал талибов сформировать инклюзивное правительство в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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