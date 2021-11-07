Россия поставит Афганистану крупную партию гуманитарной помощи

«После них следующими рейсами — там будет несколько самолетов — в Россию будут доставлены афганские студенты, которые зачислены в наши вузы по специальным квотам, стажировкам. У них просто нет денег на билеты. Но обучение должно продолжаться», — добавил Жирнов.