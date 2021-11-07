Американцев предупредили о росте стоимости отопления предстоящей зимой

«Это произойдет, оно [отопление] будет более дорогим в этом году, чем в прошлом», — сказала чиновница. «Мы занимаем чуть более выгодную позицию в сравнении с Европой, потому что их зависимость от природного газа гораздо выше... При этом мы сталкиваемся с теми же проблемами в цепочке поставок топлива, они заключаются в том, что нефтегазовые компании не наращивают добычу соразмерно увеличению спроса», — пояснила Грэнхолм.