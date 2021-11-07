Газета
Экономика

Американцев предупредили о росте стоимости отопления предстоящей зимой

Ведомости

Жителям США следует приготовиться к росту стоимости отопления грядущей зимой в связи с подорожанием газа и других видов топлива, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.

«Это произойдет, оно [отопление] будет более дорогим в этом году, чем в прошлом», — сказала чиновница. «Мы занимаем чуть более выгодную позицию в сравнении с Европой, потому что их зависимость от природного газа гораздо выше... При этом мы сталкиваемся с теми же проблемами в цепочке поставок топлива, они заключаются в том, что нефтегазовые компании не наращивают добычу соразмерно увеличению спроса», — пояснила Грэнхолм.

Телеканал отмечает, что заявление министра последовало за тем, как накануне президент США Джо Байден отказался пообещать, что страна распечатает стратегические запасы топлива для того, чтобы сдержать рост цен на энергетическом рынке. При этом Грэнхолм сказала, что администрация США рассматривает все возможные варианты реагирования, а распродажа стратегических резервов приведет лишь к небольшому и временному снижению цен на энергоресурсы для потребителей.

По ее словам, Байден рассчитывает найти как краткосрочное, так и долгосрочное решения, включая инвестиции в зеленую энергетику, которая может помочь избежать подобных ситуаций в будущем.

По данным телеканала, этой зимой американским домохозяйствам придется платить на 54% больше за пропан, на 43% больше за печное топливо, на 30% больше за природный газ и на 6% больше за электрическое отопление.

Ранее в Европе начался резкий рост цен на газ, который происходил на фоне безветренной погоды и падения ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

Ранее по теме: В Госдепе заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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