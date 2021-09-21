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В Госдепе заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой

Ведомости

Газ для отопления домов в Европе этой зимой может закончиться из-за нехватки запасов и ограниченных поставок из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на старшего советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна.

«В случае если зима будет холоднее, чем обычно, боюсь, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он. По его словам, одни страны смогут закупать газ по завышенной цене, но другим придется нормировать топливо.

Поставки газа из России в Европу, как считает Хохштейн, «необъяснимо низки по сравнению как с предыдущими годами, так и с тем, что они (Россия) могут сделать». Россия пытается использовать сложившуюся ситуацию в пользу проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил он.

Цены на газ в Европе стали расти на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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