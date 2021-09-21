В Госдепе заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой
Газ для отопления домов в Европе этой зимой может закончиться из-за нехватки запасов и ограниченных поставок из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на старшего советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна.
«В случае если зима будет холоднее, чем обычно, боюсь, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он. По его словам, одни страны смогут закупать газ по завышенной цене, но другим придется нормировать топливо.
Поставки газа из России в Европу, как считает Хохштейн, «необъяснимо низки по сравнению как с предыдущими годами, так и с тем, что они (Россия) могут сделать». Россия пытается использовать сложившуюся ситуацию в пользу проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил он.
Цены на газ в Европе стали расти на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.