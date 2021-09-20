Цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 20 сентября превысила $900 за 1000 куб. м, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
К 13:20 мск его цена составила 74,965 евро за МВтч, что равно примерно $925 за 1000 куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВтч). К 14:20 мск стоимость газа чуть снизилась — до 73,2 евро за МВтч, или $903 за 1000 куб. м. В целом за день он подорожал более чем на 12%.
15 сентября цена октябрьского фьючерса на газ достигала 79 евро за МВтч, что было равно примерно $980 за 1000 куб. м. Однако в последующие дни топливо стало дешеветь, его стоимость падала ниже $750 за 1000 куб. м.
Цены на газ в Европе стали расти на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.
Сегодня «Газпром» также не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. Так, «Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м — через станцию «Сохрановка». Однако по итогам аукциона они остались невостребованными.