Цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу кубометров

К 13:20 мск его цена составила 74,965 евро за МВтч, что равно примерно $925 за 1000 куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВтч). К 14:20 мск стоимость газа чуть снизилась — до 73,2 евро за МВтч, или $903 за 1000 куб. м. В целом за день он подорожал более чем на 12%.