Минэнерго назвал прогнозируемый рост добычи газа и нефти в 2021 году

«В 2021 г., несмотря на волны коронавируса, идет восстановление как мировой экономики, так и отечественной экономики. Это можно наблюдать по росту производственных показателей в ТЭК. По итогам года сегодня прогнозируется увеличение добычи нефти и газового конденсата на 0,8% по сравнению с прошлым годом, до 517 млн тонн. Добыча газа — 777 млрд куб. м, это на 12% выше [уровня] прошлого года и выше допандемийного 2019 года», — сказал Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.