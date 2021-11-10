Минэнерго назвал прогнозируемый рост добычи газа и нефти в 2021 году
Рост добычи газа в России согласно прогнозам Министерства энергетики в 2021 г. составит 12% — до 777 млрд куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова. Рост добычи нефти и газового конденсата в этом году может составить 0,8% — до 517 млн тонн.
«В 2021 г., несмотря на волны коронавируса, идет восстановление как мировой экономики, так и отечественной экономики. Это можно наблюдать по росту производственных показателей в ТЭК. По итогам года сегодня прогнозируется увеличение добычи нефти и газового конденсата на 0,8% по сравнению с прошлым годом, до 517 млн тонн. Добыча газа — 777 млрд куб. м, это на 12% выше [уровня] прошлого года и выше допандемийного 2019 года», — сказал Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Рост добычи угля в 2021 г. ожидается на уровне 8% по сравнению с 2020 г. Экспорт угля вырастет за счет поставок в Европу и страны Азиатского-Тихоокеанского региона. В свою очередь, выработка электроэнергии увеличится на 5,6% — до 1,123 трлн кВт ч, подчеркнул глава Минэнерго.
13 октября Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 г. Он вырастет на 5,82 млн баррелей в сутки (предыдущий вариант — 5,96 млн баррелей). Показатель был скорректирован в первую очередь на основании данных за первые девять месяцев текущего года. При этом ожидания на 2022 г. остались на прежними: рост спроса ожидается на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.