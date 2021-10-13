ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 г. Ожидания на 2022 г. остались на прежнем уровне, следует из ежемесячного доклада организации, опубликованного 13 октября.
ОПЕК теперь ожидает, что спрос на нефть вырастет на 5,82 млн баррелей в сутки (предыдущий вариант — 5,96 млн баррелей). Показатель был скорректирован в первую очередь на основании данных за первые девять месяцев текущего года. В 2022 г. рост спроса по-прежнему ожидается на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.
Аналитики ОПЕК также считают, что рекордно высокие цены на природный газ могут подкрепить рост спроса на нефть, поскольку он вынуждает конечных клиентов переходить на нефтепродукты.
ОПЕК вновь оставила неизменными прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 г.: она ожидается на уровне 10,78 млн (на 0,19 млн больше в годовом выражении) и 11,78 млн баррелей в сутки (на 1 млн больше год к году) соответственно.