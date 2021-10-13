ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

ОПЕК вновь оставила неизменными прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 г.: она ожидается на уровне 10,78 млн (на 0,19 млн больше в годовом выражении) и 11,78 млн баррелей в сутки (на 1 млн больше год к году) соответственно.