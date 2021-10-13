Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Ведомости

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 г. Ожидания на 2022 г. остались на прежнем уровне, следует из ежемесячного доклада организации, опубликованного 13 октября.

ОПЕК теперь ожидает, что спрос на нефть вырастет на 5,82 млн баррелей в сутки (предыдущий вариант — 5,96 млн баррелей). Показатель был скорректирован в первую очередь на основании данных за первые девять месяцев текущего года. В 2022 г. рост спроса по-прежнему ожидается на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.

Аналитики ОПЕК также считают, что рекордно высокие цены на природный газ могут подкрепить рост спроса на нефть, поскольку он вынуждает конечных клиентов переходить на нефтепродукты.

ОПЕК вновь оставила неизменными прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 г.: она ожидается на уровне 10,78 млн (на 0,19 млн больше в годовом выражении) и 11,78 млн баррелей в сутки (на 1 млн больше год к году) соответственно.

Ранее по теме: Fitch допустило рост нефтегазовых доходов России на $50 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных