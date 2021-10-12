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Fitch допустило рост нефтегазовых доходов России на $50 млрд

Ведомости

Россия в этом году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на расчеты международного рейтингового агентства Fitch.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что в 2021 г. нефтегазовые доходы бюджета могут составить около 9 трлн руб., или $125 млрд. «Это на $50 млрд больше, чем в 2020 г., и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — отметил он. Тогда аналитики ожидали, что средняя цена нефти будет на уровне $45 за баррель, а экспортная цена газа — $200 за тысячу куб. м.

В 2021 г. средний уровень цены на нефть марки Brent составила $70 за баррель (в 2020 г. — $43), средняя экспортная цена газа — $320 за тысячу куб. м (в 2020 г. — $143 за тысячу куб. м).  

Рост государственных доходов в большей степени будет зависеть от поступления от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – они дадут около 75-80% от общего роста доходов. «Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на спотовом рынке, будет скромнее — около 20-25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем цен на газ», — объяснил эксперт. По его словам, это связано с тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти. Также большая часть добываемого газа потребляется в России.

Цены газа и угля в Европе установили рекорды 6 октября, когда торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытии торгов, свидетельствовали данные биржи ICE. Снижение цен началось на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что с большой вероятностью страна в этом году превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных