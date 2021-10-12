Fitch допустило рост нефтегазовых доходов России на $50 млрд
Россия в этом году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на расчеты международного рейтингового агентства Fitch.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что в 2021 г. нефтегазовые доходы бюджета могут составить около 9 трлн руб., или $125 млрд. «Это на $50 млрд больше, чем в 2020 г., и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — отметил он. Тогда аналитики ожидали, что средняя цена нефти будет на уровне $45 за баррель, а экспортная цена газа — $200 за тысячу куб. м.
В 2021 г. средний уровень цены на нефть марки Brent составила $70 за баррель (в 2020 г. — $43), средняя экспортная цена газа — $320 за тысячу куб. м (в 2020 г. — $143 за тысячу куб. м).
Рост государственных доходов в большей степени будет зависеть от поступления от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – они дадут около 75-80% от общего роста доходов. «Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на спотовом рынке, будет скромнее — около 20-25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем цен на газ», — объяснил эксперт. По его словам, это связано с тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти. Также большая часть добываемого газа потребляется в России.
Цены газа и угля в Европе установили рекорды 6 октября, когда торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытии торгов, свидетельствовали данные биржи ICE. Снижение цен началось на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что с большой вероятностью страна в этом году превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину.