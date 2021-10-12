Fitch допустило рост нефтегазовых доходов России на $50 млрд

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что в 2021 г. нефтегазовые доходы бюджета могут составить около 9 трлн руб., или $125 млрд. «Это на $50 млрд больше, чем в 2020 г., и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — отметил он. Тогда аналитики ожидали, что средняя цена нефти будет на уровне $45 за баррель, а экспортная цена газа — $200 за тысячу куб. м.