«Коммерсантъ»: запасы газа в хранилищах «Газпрома» в ЕС достигли критического уровня
Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ (ПХГ) «Газпрома в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии — находятся на критически низком уровне, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейских операторов.
Так, уровень запасов в Rehden на данный момент оценивается в 9,58%, Jemgum и Haidach — в 87,4 и 54,2% соответственно. При этом в первое ПХГ 9 и 10 ноября было закачано 2,8 млн кубометров газа. Из двух других за те же дни отобрали по 10 млн и 6 млн кубометров соответственно.
В еще одном ПХГ «Газпрома» — Bergermeer в Нидерландах — запасы находятся на уровне 30,71%, и из него идет подъем газа. По данным AGSI+, средний уровень запасов по всем хранилищам в ЕС составляет 75,3%, и период отбора уже начался.
Сложившаяся ситуация обусловлена произошедшей в августе аварией на заводе «Газпрома» по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое, утверждает «Коммерсантъ». Поскольку компания потеряла часть обычных мощностей, сократился примерно на 35–50 млн кубометров в сутки объем прокачки через Польшу по газопроводу Ямал—Европа. В связи с этим «Газпрому» для исполнения контрактов пришлось поднимать запасы из ПХГ в пик сезона закачки.
В самой компании заявили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ. Однако заполнение хранилищ «Газпрома» до уровня в 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году практически невозможно, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Дело в том, что для достижения этой цели нужно закачать примерно 5 млрд кубометров газа. При этом совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет порядка 80 млн кубометров в сутки. Поэтому для получения необходимого объема «Газпрому» как минимум придется во все оставшиеся дни года максимально использовать мощности Ямал—Европы. Компания же забронировала их на минимальном уровне до конца ноября, резюмировал эксперт.