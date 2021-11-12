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«Коммерсантъ»: запасы газа в хранилищах «Газпрома» в ЕС достигли критического уровня

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Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ (ПХГ) «Газпрома в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии — находятся на критически низком уровне, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейских операторов. 

Так, уровень запасов в Rehden на данный момент оценивается в 9,58%, Jemgum и Haidach — в 87,4 и 54,2% соответственно. При этом в первое ПХГ 9 и 10 ноября было закачано 2,8 млн кубометров газа. Из двух других за те же дни отобрали по 10 млн и 6 млн кубометров соответственно.

В еще одном ПХГ «Газпрома» — Bergermeer в Нидерландах — запасы находятся на уровне 30,71%, и из него идет подъем газа. По данным AGSI+, средний уровень запасов по всем хранилищам в ЕС составляет 75,3%, и период отбора уже начался. 

Сложившаяся ситуация обусловлена произошедшей в августе аварией на заводе «Газпрома» по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое, утверждает «Коммерсантъ». Поскольку компания потеряла часть обычных мощностей, сократился примерно на 35–50 млн кубометров в сутки объем прокачки через Польшу по газопроводу Ямал—Европа. В связи с этим «Газпрому» для исполнения контрактов пришлось поднимать запасы из ПХГ в пик сезона закачки.

В самой компании заявили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ. Однако заполнение хранилищ «Газпрома» до уровня в 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году практически невозможно, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Дело в том, что для достижения этой цели нужно закачать примерно 5 млрд кубометров газа. При этом совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет порядка 80 млн кубометров в сутки. Поэтому для получения необходимого объема «Газпрому» как минимум придется во все оставшиеся дни года максимально использовать мощности Ямал—Европы. Компания же забронировала их на минимальном уровне до конца ноября, резюмировал эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных