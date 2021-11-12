«Коммерсантъ»: запасы газа в хранилищах «Газпрома» в ЕС достигли критического уровня

В самой компании заявили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ. Однако заполнение хранилищ «Газпрома» до уровня в 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году практически невозможно, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Дело в том, что для достижения этой цели нужно закачать примерно 5 млрд кубометров газа. При этом совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет порядка 80 млн кубометров в сутки. Поэтому для получения необходимого объема «Газпрому» как минимум придется во все оставшиеся дни года максимально использовать мощности Ямал—Европы. Компания же забронировала их на минимальном уровне до конца ноября, резюмировал эксперт.