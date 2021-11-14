В России нарастят поддержку сельского хозяйства ради сдерживания цен

В октябре глава Минсельхоза говорил, что правительство в 2022 г. выделит дополнительно 5 млрд руб. на развитие овощеводства, что позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%. Кроме того, в этом году дополнительно выделят еще 10 млрд руб. субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов.