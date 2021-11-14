В России нарастят поддержку сельского хозяйства ради сдерживания цен
Государство окажет дополнительную поддержку отрасли сельского хозяйства, чтобы не допустить роста цен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, несмотря на стабильность цен, дороже становятся овощи, картофель и мясо.
«В связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал он (цитата по ТАСС).
В условиях мирового кризиса цены на продукты продолжают расти, поэтому важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», добавил Патрушев, подчеркнув, что власти не допустят дефицита продуктов в стране.
В октябре глава Минсельхоза говорил, что правительство в 2022 г. выделит дополнительно 5 млрд руб. на развитие овощеводства, что позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%. Кроме того, в этом году дополнительно выделят еще 10 млрд руб. субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов.