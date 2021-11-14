Газета
Экономика

В России нарастят поддержку сельского хозяйства ради сдерживания цен

Ведомости

Государство окажет дополнительную поддержку отрасли сельского хозяйства, чтобы не допустить роста цен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, несмотря на стабильность цен, дороже становятся овощи, картофель и мясо. 

«В связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор»

В условиях мирового кризиса цены на продукты продолжают расти, поэтому важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», добавил Патрушев, подчеркнув, что власти не допустят дефицита продуктов в стране.

В октябре глава Минсельхоза говорил, что правительство в 2022 г. выделит дополнительно 5 млрд руб. на развитие овощеводства, что позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%. Кроме того, в этом году дополнительно выделят еще 10 млрд руб. субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных