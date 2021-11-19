Путин подписал указ о перечислении средств коррупционеров в Пенсионный фонд
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым средства, конфискованные у коррупционеров, должны перечисляться в Пенсионный фонд страны (ПФР). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон дополняет часть 1 статьи 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании». В соответствии с изменениями, ПФР будет пополняться в том числе за счет «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».
Поправки были одобрены Госдумой в третьем чтении 21 октября этого года, а Совфедом — 10 ноября. Сам документ был подготовлен еще в 2020 г. Как пояснил Минфин, инициатива потребовалась для внесения технической правки в Бюджетный кодекс с целью его синхронизации с Гражданским кодексом.
В Минюсте ранее разъяснили «Ведомостям», что конфисковывать будут незаконные накопления не у обычных граждан, а у чиновников, если сумма на счетах последних превышает размер дохода за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении средств не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения.
Речь шла о «лицах, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и иных лицах, обязанных в соответствии со ст. 8 федерального закона «О противодействии коррупции» представлять нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».