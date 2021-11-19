Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель впервые с начала октября

Спрос оказывается под угрозой, в то время как добыча в декабре, по оценке МЭА, может вырасти на 1,5 млн б/с, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в частности, заявил, что профицит нефти может наблюдаться уже в конце 2021 г. Это происходит на фоне очередного всплеска заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских и европейских стран. Несмотря на вакцинацию, вирус по-прежнему активно распространяется, и чиновники уже начинают говорить о возможности новых локдаунов, пояснил эксперт.