Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель впервые с начала октября
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 4 октября опустилась ниже $79 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
К 15:52 мск цена фьючерса составила $78,17 за баррель — это самое низкое значение с 1 октября. На открытии торгов Brent стоила $81,06 за баррель, а к 16:40 чуть отыграла падение и выросла до $79,22. Таким образом, за день фьючерс подешевел более чем на 2,6%.
Схожая динамика наблюдается и у январского фьючерса марки WTI, который за день подешевел на 2,5%. Сегодня его цена опустилась ниже $76 за баррель впервые с 7 октября. К 15:52 мск фьючерс торговался по $75,59 за баррель. Позже он подорожал до $76,47.
Нефть дорожала быстрыми темпами с конца августа на фоне энергетического кризиса в Европе. 26 октября цена Brent превысила $86 за баррель впервые с октября 2018 г. Стоимость WTI 25 октября преодолела отметку в $85 за баррель. На таком уровне она в последний раз торговалась в октябре 2014 г.
Сейчас нефть дешевеет на фоне понижения прогноза по спросу на топливо. Так, 11 ноября Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила, что по итогам 2021 г. он составит 5,7 млн баррелей в сутки, тогда как ранее прогнозировала 5,82 млн б/с. Кроме того, 16 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу в 2022 г. на 0,3 млн б/с и заявило, что ожидает профицита на протяжении всего 2022 г.
Спрос оказывается под угрозой, в то время как добыча в декабре, по оценке МЭА, может вырасти на 1,5 млн б/с, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в частности, заявил, что профицит нефти может наблюдаться уже в конце 2021 г. Это происходит на фоне очередного всплеска заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских и европейских стран. Несмотря на вакцинацию, вирус по-прежнему активно распространяется, и чиновники уже начинают говорить о возможности новых локдаунов, пояснил эксперт.