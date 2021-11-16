МЭА почти не изменило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило практически неизменным свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2021-2022 гг. Ожидаемый рост спроса в текущем году остался прежним — на 5,5 млн баррелей в сутки, прогноз на следующий год был повышен на 0,1 млн б/c (до 3,4 млн), говорится в ноябрьском докладе организации.
Мировой спрос растет в связи с активным потреблением бензина и увеличением числа международных поездок по мере того, как все больше стран открывают границы, отмечают авторы доклада. Однако рост спроса будет сдерживаться такими факторами, как ослабление промышленной активности и высокие цены на нефть, поэтому прогноз почти не изменился по сравнению с октябрьскими ожиданиями.
В агентстве считают, что подорожание нефти может замедлиться в скором времени из-за растущего предложения этого вида топлива. «Передышка в ценовом ралли может быть уже на горизонте. Однако несмотря на надежды, выраженные на саммите в Глазго, это произойдет не из-за снижения спроса на нефть, а как раз из-за роста объема предложения», — говорится в отчете. Ранее некоторые аналитики давали ряд радикальных прогнозов — например, Bank of America предсказывал, что стоимость нефти в 2022 г. может достичь отметки в $120 за баррель на фоне энергокризиса и роста на все энергоносители.
Объемы мировой добычи нефти в октябре выросли на 1,4 млн баррелей в сутки к сентябрю — до 97,7 млн баррелей в сутки, подсчитали в МЭА. Половина этого прироста пришлась на Соединенные Штаты, которые полностью восстановились от урагана «Ида», вызвавшего остановку производства объемом в 1,7 млн баррелей в сутки в Мексиканском заливе в августе. Однако ожидается, что производство в США не вернется к допандейминому уровню до конца 2022 г.
Добыча нефти стран — членов ОПЕК в октябре выросла на 240 000 баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 27,42 млн баррелей в сутки. При этом лидерами роста стали Саудовская Аравия и Венесуэла, которые вернулись к допандемийным показателям добычи. Члены ОПЕК+ в октябре вновь перевыполнили соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%, как и в сентябре. Россия выполнила сделку на 92%. Агентство повысило прогноз по росту добычи нефти в 2021 г. от стран, которые не входят в ОПЕК+. Он ожидается на уровне 480 000 баррелей в сутки — в октябрьском докладе этот показатель составлял 390 000 б/с.