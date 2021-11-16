МЭА почти не изменило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

В агентстве считают, что подорожание нефти может замедлиться в скором времени из-за растущего предложения этого вида топлива. «Передышка в ценовом ралли может быть уже на горизонте. Однако несмотря на надежды, выраженные на саммите в Глазго, это произойдет не из-за снижения спроса на нефть, а как раз из-за роста объема предложения», — говорится в отчете. Ранее некоторые аналитики давали ряд радикальных прогнозов — например, Bank of America предсказывал, что стоимость нефти в 2022 г. может достичь отметки в $120 за баррель на фоне энергокризиса и роста на все энергоносители.