Малый и средний бизнес в сентябре взял рекордное число кредитов
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в России взяли в сентябре рекордное количество кредитов, сообщили в ЦБ.
Число предоставленных МСП в сентябре кредитов составило 174 394, а их объем вырос на 23,6% в годовом выражении, до 941,6 млрд руб.
Портфель кредитов малого и среднего бизнеса увеличился до 6,6 трлн руб. — это на 22,3% больше, чем годом ранее. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам до одного года в сентябре составила 9,1% годовых, по долгосрочным — 9,26% годовых. В среднем заемщиков — субъектов МСП кредитовали на сумму 5,4 млн руб. Это почти в два раза выше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года (2,9 млн руб.), отметили в ЦБ.
Больше всего кредитов такие заемщики взяли в сентябре в Центральном федеральном округе (374,4 млрд руб.), годовой темп прироста составил 38,1%. Их них 229,3 млрд руб. приходится на московские компании.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на начало октября составила 6,64 трлн руб., что на 22,3% больше, чем годом ранее. При этом рост задолженности фиксирован во всех федеральных округах — от 9,3% в Северо-Западном федеральном округе до 29,3% в Центральном федеральном округе.
В октябре члены бизнес-ассоциации «Опора России» попросили ЦБ вернуть некоторые меры поддержки для малого и среднего бизнеса на фоне падения выручки из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Речь шла в том числе о послаблениях для кредитных организаций при реструктуризации кредитов заемщиков — субъектов МСП и возобновлении и дофинансировании программы льготного кредитования Банка России и Корпорации МСП (ставка ЦБ + 3 процентных пункта по кредитам размером не менее 3 млн руб.), которая перестала действовать летом этого года.