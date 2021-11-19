Малый и средний бизнес в сентябре взял рекордное число кредитов

Портфель кредитов малого и среднего бизнеса увеличился до 6,6 трлн руб. — это на 22,3% больше, чем годом ранее. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам до одного года в сентябре составила 9,1% годовых, по долгосрочным — 9,26% годовых. В среднем заемщиков — субъектов МСП кредитовали на сумму 5,4 млн руб. Это почти в два раза выше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года (2,9 млн руб.), отметили в ЦБ.