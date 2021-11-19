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Экономика

Малый и средний бизнес в сентябре взял рекордное число кредитов

Ведомости

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в России взяли в сентябре рекордное количество кредитов, сообщили в ЦБ.

Число предоставленных МСП в сентябре кредитов составило 174 394, а их объем вырос на 23,6% в годовом выражении, до 941,6 млрд руб.

Портфель кредитов малого и среднего бизнеса увеличился до 6,6 трлн руб. — это на 22,3% больше, чем годом ранее. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам до одного года в сентябре составила 9,1% годовых, по долгосрочным — 9,26% годовых. В среднем заемщиков — субъектов МСП кредитовали на сумму 5,4 млн руб. Это почти в два раза выше аналогичного показателя за сентябрь прошлого года (2,9 млн руб.), отметили в ЦБ.

Больше всего кредитов такие заемщики взяли в сентябре в Центральном федеральном округе (374,4 млрд руб.), годовой темп прироста составил 38,1%. Их них 229,3 млрд руб. приходится на московские компании.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на начало октября составила 6,64 трлн руб., что на 22,3% больше, чем годом ранее. При этом рост задолженности фиксирован во всех федеральных округах — от 9,3% в Северо-Западном федеральном округе до 29,3% в Центральном федеральном округе.

В октябре члены бизнес-ассоциации «Опора России» попросили ЦБ вернуть некоторые меры поддержки для малого и среднего бизнеса на фоне падения выручки из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Речь шла в том числе о послаблениях для кредитных организаций при реструктуризации кредитов заемщиков — субъектов МСП и возобновлении и дофинансировании программы льготного кредитования Банка России и Корпорации МСП (ставка ЦБ + 3 процентных пункта по кредитам размером не менее 3 млн руб.), которая перестала действовать летом этого года.

Ранее по теме: Бизнес попросил ЦБ вернуть послабления по кредитам для МСП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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