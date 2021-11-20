В «Опоре России» рассказали об увеличении числа самозанятых на 1 млн
Ограничения, введенные в России против распространения коронавируса, стали причиной снижения количества экономических субъектов, при этом самозанятых стало больше на 1 млн, заявил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
По словам Калинина, количество экономических субъектов сократилось примерно на 200 000 за полтора года, занятость уменьшилась на 700 000.
«Многие ушли в самозанятые (...) сейчас их 3,3 млн человек. Только за этот год на 1 млн с лишним стало больше самозанятых», — отметил президент «Опоры России» (цитата по «Интерфаксу»).
Систему QR-кодов Калинин назвал «спасением от локдаунов», а решение Госдумы направить законопроект на общенародное обсуждение он посчитал разумным. Общественная организация намерена подготовить свою позицию с учетом мнений предпринимательского сообщества.
Ранее Калинин, который сейчас работает в Амурской области, заявил, что остановить снижение доходов предпринимателей из-за внедрения системы QR-кодов можно за счет отмены части других видов ограничений.
Глава «Опоры России» обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором Амурской области, также Калинин вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым встретился с предпринимателями региона.