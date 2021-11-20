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Экономика

В «Опоре России» рассказали об увеличении числа самозанятых на 1 млн

Ведомости

Ограничения, введенные в России против распространения коронавируса, стали причиной снижения количества экономических субъектов, при этом самозанятых стало больше на 1 млн, заявил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По словам Калинина, количество экономических субъектов сократилось примерно на 200 000 за полтора года, занятость уменьшилась на 700 000. 

«Многие ушли в самозанятые (...) сейчас их 3,3 млн человек. Только за этот год на 1 млн с лишним стало больше самозанятых», — отметил президент «Опоры России» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее по теме: Бизнес предложил снять часть ограничений после введения QR-кодов

Систему QR-кодов Калинин назвал «спасением от локдаунов», а решение Госдумы направить законопроект на общенародное обсуждение он посчитал разумным. Общественная организация намерена подготовить свою позицию с учетом мнений предпринимательского сообщества.

Ранее Калинин, который сейчас работает в Амурской области, заявил, что остановить снижение доходов предпринимателей из-за внедрения системы QR-кодов можно за счет отмены части других видов ограничений.

Глава «Опоры России» обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором Амурской области, также Калинин вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым встретился с предпринимателями региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных