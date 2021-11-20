Бизнес предложил снять часть ограничений после введения QR-кодов

«Мы считаем, что должны быть не только федеральные меры поддержки торговым центрам и непродовольственной рознице, но и региональные. В частности, речь идет об определенных льготах по налогу на имущество, ведь налог на имущество не зависит от оборота», — сказал президент «Опоры России» (цитата по «Интерфаксу»).