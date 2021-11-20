Бизнес предложил снять часть ограничений после введения QR-кодов
Остановить снижение доходов предпринимателей из-за внедрения системы QR-кодов можно за счет отмены части других видов ограничений и введения дополнительных мер поддержки, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
В числе предлагаемых бизнесом мер — снятие ограничений по времени работы, проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. «Опора России» поддерживает эту инициативу, отметил Калинин.
Кроме того, по его словам, вход в торговые центры предлагается сделать свободным, при этом проверять QR-коды могут владельцы торговых точек в ТЦ.
«Мы считаем, что должны быть не только федеральные меры поддержки торговым центрам и непродовольственной рознице, но и региональные. В частности, речь идет об определенных льготах по налогу на имущество, ведь налог на имущество не зависит от оборота», — сказал президент «Опоры России» (цитата по «Интерфаксу»).
Калинин также отметил пожелание предпринимателей использовать не только ПЦР-тесты, но и тесты на антиген, которые делаются быстрее и стоят дешевле.
Свои предложения Александр Калинин высказал в ходе визита в Амурскую область. Меры поддержки бизнеса он обсудил с губернатором региона, также Калинин вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым встретился с предпринимателями.
Ранее союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении господдержки на фоне падения доходов из-за пандемии и введения QR-кодов, сообщал Forbes. В документе владельцы ТЦ заявили, что посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%.