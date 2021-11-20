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Бизнес

Бизнес предложил снять часть ограничений после введения QR-кодов

Ведомости

Остановить снижение доходов предпринимателей из-за внедрения системы QR-кодов можно за счет отмены части других видов ограничений и введения дополнительных мер поддержки, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

В числе предлагаемых бизнесом мер — снятие ограничений по времени работы, проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. «Опора России» поддерживает эту инициативу, отметил Калинин. 

Кроме того, по его словам, вход в торговые центры предлагается сделать свободным, при этом проверять QR-коды могут владельцы торговых точек в ТЦ. 

Ранее по теме: Торговые центры попросили о господдержке из-за коронавирусных ограничений

«Мы считаем, что должны быть не только федеральные меры поддержки торговым центрам и непродовольственной рознице, но и региональные. В частности, речь идет об определенных льготах по налогу на имущество, ведь налог на имущество не зависит от оборота», —  сказал президент «Опоры России» (цитата по «Интерфаксу»).

Калинин также отметил пожелание предпринимателей использовать не только ПЦР-тесты, но и тесты на антиген, которые делаются быстрее и стоят дешевле.

Свои предложения Александр Калинин высказал в ходе визита в Амурскую область. Меры поддержки бизнеса он обсудил с губернатором региона, также Калинин вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым встретился с предпринимателями.

Ранее союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении господдержки на фоне падения доходов из-за пандемии и введения QR-кодов, сообщал Forbes. В документе владельцы ТЦ заявили, что посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных