В России сравнялось количество самозанятых и ИП

Налоговый режим для самозанятых был введен в качестве эксперимента в четырех регионах России в январе 2019 г. Летом 2020 г. власти распространили эксперимент на всю страну, он должен продлиться минимум до 2028 г. Самозанятым может стать гражданин, который оказывает платные услуги, но при этом не нанимает собственных сотрудников. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб.