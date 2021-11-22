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Экономика

В России сравнялось количество самозанятых и ИП

Ведомости

Количество самозанятых и индивидуальных предпринимателей в России сравнялось, сообщил в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — пояснил Егоров.

По данным ведомства, на 1 ноября в России было зарегистрировано 3,54 млн индивидуальных предпринимателей. В конце 2020 г. самозанятых в России было 1,6 млн человек, следовательно, за год их количество выросло вдвое.

20 ноября президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, количество экономических субъектов снизилось, при этом число самозанятых выросло на 1 млн. По словам Калинина, количество экономических субъектов сократилось примерно на 200 000 за полтора года, занятость уменьшилась на 700 000. 

Налоговый режим для самозанятых был введен в качестве эксперимента в четырех регионах России в январе 2019 г. Летом 2020 г. власти распространили эксперимент на всю страну, он должен продлиться минимум до 2028 г. Самозанятым может стать гражданин, который оказывает платные услуги, но при этом не нанимает собственных сотрудников. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. 

Ранее по теме: В «Опоре России» рассказали об увеличении числа самозанятых на 1 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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