Более половины льготных кредитов по ипотеке в Москве взяли семьи с первенцем

Всего с начала программы «Семейная ипотека» в 2018 г. в Москве было выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 млрд руб. Семьи, где ребенок родился с 2018 г., могут взять ипотеку по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. Программа позволяет рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке при условии соответствия условиям программы.