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Экономика

Более половины льготных кредитов по ипотеке в Москве взяли семьи с первенцем

Ведомости

Каждый второй кредит по льготной программе «Семейная ипотека» в Москве в июле — сентябре выдан семьям с одним ребенком. Об это сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Льготную программу распространили на семьи с первенцем с июля 2021 г. Таких семей практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, сослался Ефимов на данные статистики.

С июля по сентябрь более половины (52%) кредитов по льготной программе взяли семьи с первым ребенком – 980 из 1900 всех выданных за III квартал займов. Семьи со вторым ребенком взяли 644 кредита (33% общего числа кредитов), семьи с тремя и более детьми – 235 кредитов (12%), семьи с ребенком с инвалидностью – 85 кредитов (4%).

Средняя ставка кредита по семейной ипотеке за январь — сентябрь составила 4,77% – на 0,07 п. п. ниже среднероссийской, средний срок – 21,5 г.

Москва лидирует среди российских регионов по программе «Семейная ипотека». В столице выдано почти 6000 кредитов (10,5% от общего числа в России) на сумму 40,2 млрд руб. (22% общего объема). Абсолютное большинство (89%) объектов приобретено в долевом строительстве, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Всего с начала программы «Семейная ипотека» в 2018 г. в Москве было выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 млрд руб. Семьи, где ребенок родился с 2018 г., могут взять ипотеку по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. Программа позволяет рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке при условии соответствия условиям программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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