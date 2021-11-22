Более половины льготных кредитов по ипотеке в Москве взяли семьи с первенцем
Каждый второй кредит по льготной программе «Семейная ипотека» в Москве в июле — сентябре выдан семьям с одним ребенком. Об это сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Льготную программу распространили на семьи с первенцем с июля 2021 г. Таких семей практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, сослался Ефимов на данные статистики.
С июля по сентябрь более половины (52%) кредитов по льготной программе взяли семьи с первым ребенком – 980 из 1900 всех выданных за III квартал займов. Семьи со вторым ребенком взяли 644 кредита (33% общего числа кредитов), семьи с тремя и более детьми – 235 кредитов (12%), семьи с ребенком с инвалидностью – 85 кредитов (4%).
Средняя ставка кредита по семейной ипотеке за январь — сентябрь составила 4,77% – на 0,07 п. п. ниже среднероссийской, средний срок – 21,5 г.
Москва лидирует среди российских регионов по программе «Семейная ипотека». В столице выдано почти 6000 кредитов (10,5% от общего числа в России) на сумму 40,2 млрд руб. (22% общего объема). Абсолютное большинство (89%) объектов приобретено в долевом строительстве, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Всего с начала программы «Семейная ипотека» в 2018 г. в Москве было выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 млрд руб. Семьи, где ребенок родился с 2018 г., могут взять ипотеку по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб. Программа позволяет рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке при условии соответствия условиям программы.