Аналитики оценили спрос на новостройки после изменения программы льготной ипотеки
Россияне заключили примерно 209 400 сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в III квартале этого года — после изменения условий льготной ипотечной программы, говорится в исследовании сервиса по поиску недвижимости «Циан», основанном на данных Росреестра (есть в распоряжении «Ведомостей»). Этот показатель на 10% меньше, чем был по итогам II квартала.
Льготная ипотечная программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле 2020 г. Она позволяла оформить жилищный кредит на новостройку по фиксированной ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. С 1 июля 2021 г. условия программы изменили: ставку повысили до 7% годовых, а сумму ссуды снизили до 3 млн руб. для всех субъектов страны. Этот шаг был предпринят правительством для сдерживания темпов кредитования, которые привели с росту цен на квадратный метр жилья на 39% с начала пандемии.
Однако в «Циан» утверждают, что пересмотр программы не привел к резкому снижению сделок с ДДУ.
«Пересмотр условий выдачи льготной ипотеки не привел к существенному падению активности покупателей на первичном рынке. В годовой динамике спрос оказался таким же: тогда (в III квартале 2020 г. — Ред.) было зарегистрировано 209 900 ДДУ — всего на 500 сделок больше, чем в III квартале 2021 года. Первичный рынок не столкнулся с обвалом спроса на недвижимость: покупатели продолжают интересоваться рынком», — говорится в исследовании.
В целом с начала 2021 г. Росреестр зарегистрировал 631 900 сделок с ДДУ в России. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 г. При этом эксперты указали, что в прошлом году из-за введенного с апреля по середину мая локдауна и отсутствия программы льготной программы в I квартале спрос на недвижимость был ограниченным.
В «Циан» отметили, что в III квартале спрос на новостройки по сравнению со II кварталом вырос в 22 регионах страны. Лидерами стали Калмыкия (+305%), Тульская область (+98%), Краснодарский край (+61%), Республика Саха (Якутия) (+57%) и Хабаровский край (+50%).
Еще в семи субъектах за июль-сентябрь жители не совершили ни одной сделки с ДДУ. Речь идет о регионах с минимальными объемами ввода жилья девелоперами, малонаселенных районах, а также регионах, где более актуально индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), — Еврейской АО, Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском АО, Мурманской области, Тыве и Карачаево-Черкесской республике, пояснили аналитики.
Максимальное квартальное падение количества сделок зафиксировано в Сахалинской области (-75%), Бурятии (-62%), Кабардино-Балкарской республике (-59%), Дагестане (-50%) и Томской области (-45%). В Москве и Подмосковье снижение составило 12 и 19% соответственно.