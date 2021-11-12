Аналитики оценили спрос на новостройки после изменения программы льготной ипотеки

Льготная ипотечная программа «Господдержка 2020» была запущена в России в апреле 2020 г. Она позволяла оформить жилищный кредит на новостройку по фиксированной ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. С 1 июля 2021 г. условия программы изменили: ставку повысили до 7% годовых, а сумму ссуды снизили до 3 млн руб. для всех субъектов страны. Этот шаг был предпринят правительством для сдерживания темпов кредитования, которые привели с росту цен на квадратный метр жилья на 39% с начала пандемии.