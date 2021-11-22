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Экономика

Кабмин утвердил схему усиления контроля за ценами на жизненно важные лекарства

Ведомости

Правительство утвердило ужесточение механизма контроля за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщила пресс-служба кабмина. 

Сейчас цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются на двух уровнях – федеральном и региональном. В первом случае Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) устанавливают предельную отпускную цену производителей. На региональном уровне устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.

Новое положение о контроле, утвержденное премьер-министром Михаилом Мишустиным, позволит проводить проверки документов, на основании которых в регионах рассчитываются надбавки. «Это будет способствовать систематизации контрольно-надзорной деятельности», — отметили в кабмине. 

Положением предусмотрены два вида проверок – документационная и выездная. Они будут проводиться сотрудниками ФАС на плановой и внеплановой основе, подчеркнули в правительстве. 

«Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года. Для проведения внеплановой проверки необходимо определенное основание. Например, это могут быть обращения граждан и организаций, поручения президента и правительства, требования генпрокурора России или прокурора региона. Внеплановая проверка также может быть организована для контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения», — пояснили в пресс-службе. 

В начале сентября Минздрав повысил цены на 32 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП, сообщало издание «Фармацевтический вестник». Большинство лекарств, на которые были повышены цены, относятся к противоопухолевым. Также в их числе две вакцины, два офтальмологических и два противоэпилептических препарата. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. С ноября 2020 г. правительство может повышать стоимость некоторых из них, чтобы предотвратить уход препаратов с рынка из-за нерентабельности их производства. 

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП за 2020 г. выросли на 4,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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