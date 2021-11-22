Кабмин утвердил схему усиления контроля за ценами на жизненно важные лекарства

В начале сентября Минздрав повысил цены на 32 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП, сообщало издание «Фармацевтический вестник». Большинство лекарств, на которые были повышены цены, относятся к противоопухолевым. Также в их числе две вакцины, два офтальмологических и два противоэпилептических препарата. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. С ноября 2020 г. правительство может повышать стоимость некоторых из них, чтобы предотвратить уход препаратов с рынка из-за нерентабельности их производства.