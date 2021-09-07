СМИ узнали о повышении цен более чем на 30 жизненно важных лекарств
Минздрав повысил цены на 32 лекарственных препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщает «Фармацевтический вестник».
«С начала года Минздрав по согласованию с ФАС повысил цены на отдельные дозировки и лекарственные формы 32 МНН (международных непатентованных наименований. – Прим. ред.) из перечня ЖНВЛП, представленных 61 торговым наименованием», – говорится в сообщении.
В «Фармвестнике» отметили, что большинство лекарств, на которые были повышены цены, относятся к противоопухолевым. Также в их числе две вакцины, два офтальмологических и два противоэпилептических препарата. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. С ноября 2020 г. правительство может повышать стоимость некоторых из них, чтобы предотвратить уход препаратов с рынка из-за нерентабельности их производства, объяснило издание.
В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП за 2020 г. выросли на 4,9%.