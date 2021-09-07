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СМИ узнали о повышении цен более чем на 30 жизненно важных лекарств

Ведомости

Минздрав повысил цены на 32 лекарственных препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), сообщает «Фармацевтический вестник».

«С начала года Минздрав по согласованию с ФАС повысил цены на отдельные дозировки и лекарственные формы 32 МНН (международных непатентованных наименований. – Прим. ред.) из перечня ЖНВЛП, представленных 61 торговым наименованием», – говорится в сообщении.

В «Фармвестнике» отметили, что большинство лекарств, на которые были повышены цены, относятся к противоопухолевым. Также в их числе две вакцины, два офтальмологических и два противоэпилептических препарата. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. С ноября 2020 г. правительство может повышать стоимость некоторых из них, чтобы предотвратить уход препаратов с рынка из-за нерентабельности их производства, объяснило издание.

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП за 2020 г. выросли на 4,9%.

Ранее по теме: В Минздраве сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства почти на 5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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