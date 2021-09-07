СМИ узнали о повышении цен более чем на 30 жизненно важных лекарств

В «Фармвестнике» отметили, что большинство лекарств, на которые были повышены цены, относятся к противоопухолевым. Также в их числе две вакцины, два офтальмологических и два противоэпилептических препарата. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. С ноября 2020 г. правительство может повышать стоимость некоторых из них, чтобы предотвратить уход препаратов с рынка из-за нерентабельности их производства, объяснило издание.