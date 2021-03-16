В Минздраве сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства почти на 5%

Ранее «Фармацевтический вестник», проанализировавший около 600 зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств, пришел к выводу, что более 200 из них подешевеют к середине 2021 г. из-за новых правил, разработанных Минздравом. Эксперты считают, что это может привести к уходу части таких иностранных препаратов с российского рынка.