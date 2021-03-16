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В Минздраве сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства почти на 5%

Ведомости

За 2020 г. цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 4,9%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«В 2020 г. цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически восемь процентов», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него входят препараты для большинства видов медицинской помощи, гарантируемой государством.

Ранее «Фармацевтический вестник», проанализировавший около 600 зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств, пришел к выводу, что более 200 из них подешевеют к середине 2021 г. из-за новых правил, разработанных Минздравом. Эксперты считают, что это может привести к уходу части таких иностранных препаратов с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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