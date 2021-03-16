В Минздраве сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства почти на 5%
За 2020 г. цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 4,9%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
«В 2020 г. цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически восемь процентов», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Перечень ЖНВЛП утверждается правительством для государственного регулирования цен на лекарства. В него входят препараты для большинства видов медицинской помощи, гарантируемой государством.
Ранее «Фармацевтический вестник», проанализировавший около 600 зарегистрированных в России международных непатентованных наименований (МНН) оригинальных иностранных жизненно важных лекарств, пришел к выводу, что более 200 из них подешевеют к середине 2021 г. из-за новых правил, разработанных Минздравом. Эксперты считают, что это может привести к уходу части таких иностранных препаратов с российского рынка.