В России увеличили производство дефицитных онкологических лекарств в три раза

В НКО тогда также пожаловались, что в органах власти или не отвечали на соответствующие запросы, или не признавали ситуации с дефицитом лекарств. В то же время сообщения о нехватке препаратов поступали и ранее: в октябре РБК узнал, что из аптек в связи с ажиотажем пропал жизненно важный препарат «Клексан», который выписывают, чтобы не допустить образования тромбов.