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В России увеличили производство дефицитных онкологических лекарств в три раза

Ведомости

Производство дефицитных онкологических препаратов в России за последние три месяца выросло более чем втрое, до 2,4 млн упаковок в месяц, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза. Это было 680 тыс. упаковок в месяц, сейчас это 2,4 млн», - сказала Голикова.

В конце декабря 2020 г. некоммерческая организация Всероссийский союз пациентов (ВСП) заявила, что в России с августа наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе, жизненно важных, для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями.

В НКО тогда также пожаловались, что в органах власти или не отвечали на соответствующие запросы, или не признавали ситуации с дефицитом лекарств. В то же время сообщения о нехватке препаратов поступали и ранее: в октябре РБК узнал, что из аптек в связи с ажиотажем пропал жизненно важный препарат «Клексан», который выписывают, чтобы не допустить образования тромбов.

По данным активистов проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль», тогда был выявлен также дефицит других препаратов из перечня жизненно необходимых, среди которых «Ксарелто», «Актемра», «Метипред», «Триазавирин», «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Цефтриаксон». Фармацевты объяснили, что проблемы с наличием препаратов возникли из-за введенных в июле новых правил маркировки.

В начале ноября Мишустин упростил порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления об их поступлении. При этом не нужно будет ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных