Россия возобновит закупку прокарбазина для лечения онкобольных

«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается», — сказал премьер. По его словам, сейчас основное внимание в сфере здравоохранение направлено на лечение коронавирусной инфекции. Однако при этом нельзя забывать и про пациентов с другими заболеваниями, подчеркнул Мишустин.