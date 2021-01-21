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Россия возобновит закупку прокарбазина для лечения онкобольных

Ведомости

Россия закупит за рубежом и ввезет в страну прокарбазин – противоопухолевое средство, используемое для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Этот препарат не поставлялся в Россию несколько лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается», — сказал премьер. По его словам, сейчас основное внимание в сфере здравоохранение направлено на лечение коронавирусной инфекции. Однако при этом нельзя забывать и про пациентов с другими заболеваниями, подчеркнул Мишустин.

В конце октября Минпромторг и Минздрав в совместном заявлении сообщили о готовности осуществить централизованные закупки за рубежом прокарбазина, третиноина, кармустина, мелфалана и цитарабина, которых нет в России. Перед этим благотворительный фонд актера Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в стране лекарств для лечения пациентов с онкологией, в том числе детей.

При этом в конце декабря 2020 г. Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась к председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Елене Черняковой с просьбой вернуть в список оплачиваемых им препаратов шесть лекарств для лечения рака. Речь шла о не имеющих отечественных аналогов препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб. Стоимость последнего, например, составляет 234 тыс. за упаковку.

Ранее по теме: Онкопациенты просят фонд ОМС оплатить дорогостоящие лекарства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных