Россия возобновит закупку прокарбазина для лечения онкобольных
Россия закупит за рубежом и ввезет в страну прокарбазин – противоопухолевое средство, используемое для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Этот препарат не поставлялся в Россию несколько лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается», — сказал премьер. По его словам, сейчас основное внимание в сфере здравоохранение направлено на лечение коронавирусной инфекции. Однако при этом нельзя забывать и про пациентов с другими заболеваниями, подчеркнул Мишустин.
В конце октября Минпромторг и Минздрав в совместном заявлении сообщили о готовности осуществить централизованные закупки за рубежом прокарбазина, третиноина, кармустина, мелфалана и цитарабина, которых нет в России. Перед этим благотворительный фонд актера Константина Хабенского совместно с рядом других пациентских и родительских сообществ и организаций направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим госслужащим, в котором предупредил о дефиците в стране лекарств для лечения пациентов с онкологией, в том числе детей.
При этом в конце декабря 2020 г. Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась к председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Елене Черняковой с просьбой вернуть в список оплачиваемых им препаратов шесть лекарств для лечения рака. Речь шла о не имеющих отечественных аналогов препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб. Стоимость последнего, например, составляет 234 тыс. за упаковку.