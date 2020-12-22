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Онкопациенты просят фонд ОМС оплатить дорогостоящие лекарства

Лечиться ими за свой счет у них возможности нет
Мария Котова
Если фонд не включит в проект эти лекарства, пациенты лишатся качественной медицинской помощи /РИА Новости

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась к председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Елене Черняковой с просьбой вернуть в список оплачиваемых им препаратов шесть наименований, которые используются для лечения рака. Эти дорогостоящие лекарства не вошли в проект финансирования медицинской помощи в 2021 г. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердила президент ассоциации Ирина Боровова. Представитель фонда ОМС на запрос не ответил, но один из сотрудников фонда сообщил, что документ получен.

Большинство исключенных из проекта финансирования лекарств не входят в список жизненно необходимых препаратов и используются для лечения рака молочной железы, следует из письма. Речь идет, в частности, о препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб. Все они не имеют российских аналогов и выпускаются американской Pfizer, швейцарскими Novartis, Eli Lilly, Celgene и Roche соответственно. Стоимость атезолизумаба составляет 234 000 руб. за упаковку, рибоциклиба – 135 000 руб., палбоциклиба – 77 000 руб., следует из информации на сайте сети аптек «Асна». Еще один препарат, оплата которого не предусмотрена за счет средств фонда ОМС с 2021 г., – деносумаб, он используется для лечения остеопороза. Его производством занимается американская Amgen.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных