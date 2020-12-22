Онкопациенты просят фонд ОМС оплатить дорогостоящие лекарства

Большинство исключенных из проекта финансирования лекарств не входят в список жизненно необходимых препаратов и используются для лечения рака молочной железы, следует из письма. Речь идет, в частности, о препаратах с международными непатентованными наименованиями (МНН) палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб. Все они не имеют российских аналогов и выпускаются американской Pfizer, швейцарскими Novartis, Eli Lilly, Celgene и Roche соответственно. Стоимость атезолизумаба составляет 234 000 руб. за упаковку, рибоциклиба – 135 000 руб., палбоциклиба – 77 000 руб., следует из информации на сайте сети аптек «Асна». Еще один препарат, оплата которого не предусмотрена за счет средств фонда ОМС с 2021 г., – деносумаб, он используется для лечения остеопороза. Его производством занимается американская Amgen.