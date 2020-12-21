Союз пациентов сообщил о дефиците 42 препаратов в условиях коронавируса

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев сообщил, что на официальные запросы НКО в органах власти либо не отвечали, либо сообщали, что такой проблемы нет. Эксперты союза рассказали, что перебои с препаратами от хронических заболеваний, которые рекомендовано применять при лечении коронавируса, начались в апреле, в сентябре проблема стала обостряться. По мнению Жулева, проблема возникла из-за сложностей с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами с коронавирусом и с другими заболеваниями. Нехватка препаратов, не связанных с лечением коронавируса, возникла из-за нехватки финансирования во время пандемии и импортозависимости, добавил Жулев.