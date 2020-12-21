Союз пациентов сообщил о дефиците 42 препаратов в условиях коронавируса
В России с августа наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского союза пациентов (ВСП). Союз направил письмо со списком дефицитных лекарств президенту России Владимиру Путину, в правительство, Минздрав и Минпромторг.
Сопредседатель ВСП Юрий Жулев сообщил, что на официальные запросы НКО в органах власти либо не отвечали, либо сообщали, что такой проблемы нет. Эксперты союза рассказали, что перебои с препаратами от хронических заболеваний, которые рекомендовано применять при лечении коронавируса, начались в апреле, в сентябре проблема стала обостряться. По мнению Жулева, проблема возникла из-за сложностей с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами с коронавирусом и с другими заболеваниями. Нехватка препаратов, не связанных с лечением коронавируса, возникла из-за нехватки финансирования во время пандемии и импортозависимости, добавил Жулев.
Председатель правления общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» и Всероссийской организации редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова отметила, что в некоторых регионах невозможно провести внутривенную терапию антибиотиками. Для такой терапии нужны стационары, большинство из которых сейчас заняты лечением коронавируса.
Также о дефиците лекарств сообщили изданию член президиума российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова и сопредседатель ВСП, президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов.
В последние месяцы неоднократно появлялись сообщения о дефиците различных лекарств. В конце октября стало известно, что из аптек пропал жизненно важный препарат «Клексан», который выписывают, чтобы не допустить образования тромбов. Производитель объяснил дефицит ажиотажем, писал РБК. По данным активистов проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль», выявлен также дефицит других препаратов из перечня жизненно необходимых, среди которых «Ксарелто», «Актемра», «Метипред», «Триазавирин», «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Цефтриаксон».
Фармацевты объясняли проблемы с наличием препаратов новыми правилами маркировки лекарств, которая действует в России с июля. В начале ноября Мишустин упростил порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления об их поступлении. При этом не нужно будет ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы.