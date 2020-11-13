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Российские аптеки сообщили о дефиците не имеющего аналогов антидепрессанта

Ведомости

Антидепрессант «Триттико» (международное непатентованное название — тразодон) итальянской компании Angelini пропал из аптечных сетей. С дефицитом препарата столкнулись аптечные сети «Неофарм», «Ригла», «36,6», «Магнит аптека», сообщил РБК со ссылкой на представителей компаний.

Глава сети аптек «Неофарм» Евгений Нифантьев сообщил изданию, что препарата больше месяца нет у поставщиков. Генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов подтвердил, что в сети антидепрессанта нет. В сети аптек «36,6» сообщили, что «Триттико» пользуется спросом, однако сейчас его можно найти только в нескольких аптеках из-за отсутствия поставок у дистрибьюторов. 

В Росздравнадзоре никак не прокомментировали пропажу препарата с прилавков аптек. В ведомстве отметили, что производитель не сообщал о приостановке или прекращении производства препарата. При этом представитель фармкомпании Angelini рассказал, что в июле у лекарства поменялась система маркировки, поэтому теперь его введение в гражданский оборот занимает больше времени, чем обычно. По словам компании, препарат уже ввезен в Россию.

Согласно данным DSM Group, в первую неделю августа началось падение продаж препарата. В начале сентября рост продаж удвоился, затем продажи антидепрессанта продолжили падение. В октябре 2019 г. было продано более 18 000 упаковок препарата, в октябре 2020 г. — 13 500 упаковок. В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) не зарегистрировано больше ни одного препарата под тем же международным непатентованныьм названием, то есть аналогов «Триттико» с тем же действующим веществом нет, добавил РБК

В начале ноября Мишустин упростил порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления об их поступлении. При этом не нужно будет ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы.

Ранее по теме: Мишустин упростил порядок маркировки лекарств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных