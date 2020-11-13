Российские аптеки сообщили о дефиците не имеющего аналогов антидепрессанта

В Росздравнадзоре никак не прокомментировали пропажу препарата с прилавков аптек. В ведомстве отметили, что производитель не сообщал о приостановке или прекращении производства препарата. При этом представитель фармкомпании Angelini рассказал, что в июле у лекарства поменялась система маркировки, поэтому теперь его введение в гражданский оборот занимает больше времени, чем обычно. По словам компании, препарат уже ввезен в Россию.