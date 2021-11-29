В США допустили еще один выпуск запасов нефти из стратегических резервов
В США готовы высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке. Об этом сообщил телеканалу CNBC старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн.
«Абсолютно. Это — инструмент, который был нам доступен и будет доступен вновь», — сказал Хохштейн в беседе с телеканалом, отвечая на соответствующий вопрос.
23 ноября президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию. Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении Байдена.
Ранее ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.
При этом источники Bloomberg также сообщали, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.