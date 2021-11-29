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Экономика

В США допустили еще один выпуск запасов нефти из стратегических резервов

Ведомости

В США готовы высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов, если это потребуется для регулирования цен на нефтяном рынке. Об этом сообщил телеканалу CNBC старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн.

«Абсолютно. Это — инструмент, который был нам доступен и будет доступен вновь», — сказал Хохштейн в беседе с телеканалом, отвечая на соответствующий вопрос.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию. Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении Байдена. 

Ранее ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.

При этом источники Bloomberg также сообщали, что страны ОПЕК+ могут изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Собеседники издания указывали, что это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки.

Ранее по теме: Новак оценил необходимость принятия срочных мер на рынке нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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