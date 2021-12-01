Размер средней зарплаты в России превысил 54 000 рублей

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 000 руб. на фоне низкого уровня безработицы (4,3%) и восстановления рынка труда. При этом сейчас 15% работников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который в 2021 г. составляет 12 792 руб. В настоящее время зарплаты сильнее всего растут в отраслях, где было больше всего мигрантов и где сейчас наблюдается дефицит рабочей силы — например, в строительстве и сельском хозяйстве.