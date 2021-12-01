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Экономика

Размер средней зарплаты в России превысил 54 000 рублей

Ведомости

Средняя зарплата в России в сентябре 2021 г. выросла в годовом выражении на 9,6% и достигла 54 687 руб., свидетельствуют данные Росстата. За январь — сентябрь номинальные зарплаты выросли на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В реальном выражении (с учетом инфляции) в сентябре текущего года зарплаты в России выросли на 2% по сравнению с сентябрем 2020 г. За первые девять месяцев 2021 г. этот показатель увеличился на 3% в годовом выражении, подсчитали в ведомстве. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. рост реальных зарплат составит 3,1%.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 000 руб. на фоне низкого уровня безработицы (4,3%) и восстановления рынка труда. При этом сейчас 15% работников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который в 2021 г. составляет 12 792 руб. В настоящее время зарплаты сильнее всего растут в отраслях, где было больше всего мигрантов и где сейчас наблюдается дефицит рабочей силы — например, в строительстве и сельском хозяйстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных