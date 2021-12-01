Путин поручил правительству выделить средства для повышения зарплат бюджетников

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 руб., увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.