Газета
Экономика

Путин поручил правительству выделить средства для повышения зарплат бюджетников

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца этого года обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. 

Согласно поручению, кабмин должен обеспечить предоставление средств «для достижения с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, целевых показателей уровня заработной платы категорий работников бюджетного сектора экономики». Зарплаты повысят педагогам, в том числе занятым в дошкольных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций культуры, научным сотрудникам, врачам и другим медработникам, соцработникам.

Уточняется, что при оценке достижения целевых показателей уровня зарплат бюджетников не следует учитывать различные федеральные выплаты педагогам и соцвыплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. 

Также Путин поручил обеспечить предоставление средств на повышение зарплат бюджетникам в 2022-2024 гг. В этом случае кабин должен учитывать фактические темпы роста оплаты труда указанных категорий работников в 2021 г. 

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в августе составила 52 355 руб., увеличившись на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 1,5%.

Ранее по теме: Глава Минэкономразвития назвал отрасли с наибольшим ростом зарплат

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных