Макрон запретил банкам Франции финансировать «Арктик СПГ — 2»

Однако «французского бойкота» недостаточно для остановки проекта, утверждает La Tribune. Он уже получил почти 10 млрд евро от ряда международных банков, половина из которых — российские. Так, 60% «Арктик СПГ — 2» принадлежит «Новатэку», который в конце ноября заключил кредитные соглашения с международными и российскими банками на сумму до 9,5 млрд евро на срок до 15 лет. Еще 40% проекта в равных долях владеют французская TotalEnergies, китайские CNPC (China National Petroleum Corporation) и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) и японская Japan Arctic LNG.