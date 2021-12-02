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Экономика

Макрон запретил банкам Франции финансировать «Арктик СПГ — 2»

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Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам финансировать российский проект «Арктик СПГ — 2», несмотря на участие в нем французской компании TotalEnergies, сообщает La Tribune.

Против проекта выступили экологические организации. Как пишет Les Amis de la Terre France, «располагаясь в центре региона, который нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты», «Арктик СПГ — 2» «будет производить почти 20 млн т сжиженного газа в год и использовать преимущества таяния льда для экспорта своей продукции в Европу и Азию через Северный морской путь».

«Добыча углеводородов и строительство соответствующей инфраструктуры в такой хрупкой экосистеме также имеют серьезные последствия для биоразнообразия», — говорится в заявлении организации.

Однако «французского бойкота» недостаточно для остановки проекта, утверждает La Tribune. Он уже получил почти 10 млрд евро от ряда международных банков, половина из которых — российские. Так, 60% «Арктик СПГ — 2» принадлежит «Новатэку», который в конце ноября заключил кредитные соглашения с международными и российскими банками на сумму до 9,5 млрд евро на срок до 15 лет. Еще 40% проекта в равных долях владеют французская TotalEnergies, китайские CNPC (China National Petroleum Corporation) и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) и японская Japan Arctic LNG.

Из этой суммы 2,5 млрд евро будут предоставлены китайскими банками, включая Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Столько же предоставят финансовые учреждения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе японский банк международного сотрудничества JBIC. Оставшиеся 4,5 млрд евро будут предоставлены Союзом российских банков, в который входят, в частности, Сбербанк, Газпромбанк и его дочерняя компания Bank GPB International.

«Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск первой линии завода планируется в 2023 г., второй и третьей — в 2024 и 2026 гг. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных