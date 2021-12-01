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«Арктик СПГ 2» завершил привлечение проектного финансирования

Проект получит 9,5 млрд евро от иностранных и российских банков
Матвей Катков
В марте текущего года правительство России утвердило стратегию развития производства СПГ, согласно которой к 2035 г. в стране должно производиться до 140 млн т сжиженного газа / Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Арктик СПГ 2», реализующая одноименный проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в ЯНАО, подписала кредитные соглашения на сумму до 9,5 млрд евро на 15 лет, сообщала компания 30 ноября.

Как следует из сообщения, китайские партнеры, в том числе Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая, предоставили кредитные линии на сумму до 2,5 млрд евро. Столько же компания займет в банках стран – участников ОЭСР, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других кредиторов, застрахованных экспортными кредитными агентствами. Российский синдикат банков, включающий Сбербанк, Газпромбанк и его дочерний Bank GPB International S.A., госкорпорацию ВЭБ.РФ и банк «Открытие», в рамках единой кредитной линии предоставил 4,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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