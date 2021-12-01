«Арктик СПГ 2» завершил привлечение проектного финансирования

Как следует из сообщения, китайские партнеры, в том числе Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая, предоставили кредитные линии на сумму до 2,5 млрд евро. Столько же компания займет в банках стран – участников ОЭСР, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других кредиторов, застрахованных экспортными кредитными агентствами. Российский синдикат банков, включающий Сбербанк, Газпромбанк и его дочерний Bank GPB International S.A., госкорпорацию ВЭБ.РФ и банк «Открытие», в рамках единой кредитной линии предоставил 4,5 млрд евро.