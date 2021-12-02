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В России могут ввести наказание для операторов за звонки телефонных мошенников

Ведомости

В России планируют ввести административное наказание для операторов, которые «приземляют» у себя звонки мошенников, тем самым позволяя последним выйти на связь с гражданами через фальшивые номера, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин на XII международном форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia».

«Сейчас прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и таким образом становятся соучастниками мошенничества», — сказал он.

По словам Бенгина, для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, который допустил подмену номера. Глава департамента отметил, что направлять официальные запросы в таком случае слишком долго — выявить активный номер мошенника оперативно не получится.

Представитель Минцифры добавил, что сейчас операторы сами обращаются в ведомство с жалобами на мошенников, так как такие звонки плохо сказываются на репутации. Бенгин рассказал также, что «большая четверка» операторов создала и в данный момент тестирует собственную систему верификации звонков, чтобы обезопасить своих абонентов.

Ранее сегодня Центробанк сообщил, что в III квартале текущего года по его инициативе было заблокировано 24 400 телефонных номеров, которые использовались мошенниками для кражи денег у граждан. В аналогичный период прошлого года таковых было 10 700.

Ранее по теме: Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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