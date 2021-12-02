В России могут ввести наказание для операторов за звонки телефонных мошенников

Представитель Минцифры добавил, что сейчас операторы сами обращаются в ведомство с жалобами на мошенников, так как такие звонки плохо сказываются на репутации. Бенгин рассказал также, что «большая четверка» операторов создала и в данный момент тестирует собственную систему верификации звонков, чтобы обезопасить своих абонентов.