В России могут ввести наказание для операторов за звонки телефонных мошенников
В России планируют ввести административное наказание для операторов, которые «приземляют» у себя звонки мошенников, тем самым позволяя последним выйти на связь с гражданами через фальшивые номера, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин на XII международном форуме «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia».
«Сейчас прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и таким образом становятся соучастниками мошенничества», — сказал он.
По словам Бенгина, для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, который допустил подмену номера. Глава департамента отметил, что направлять официальные запросы в таком случае слишком долго — выявить активный номер мошенника оперативно не получится.
Представитель Минцифры добавил, что сейчас операторы сами обращаются в ведомство с жалобами на мошенников, так как такие звонки плохо сказываются на репутации. Бенгин рассказал также, что «большая четверка» операторов создала и в данный момент тестирует собственную систему верификации звонков, чтобы обезопасить своих абонентов.
Ранее сегодня Центробанк сообщил, что в III квартале текущего года по его инициативе было заблокировано 24 400 телефонных номеров, которые использовались мошенниками для кражи денег у граждан. В аналогичный период прошлого года таковых было 10 700.