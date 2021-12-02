Додик сообщил о договоренности с Россией по цене на газ для Республики Сербской

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что по итогам переговоров в четверг договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на прежнем уровне, сообщил ТАСС. До этого Додик говорил, что сейчас Республика Сербская закупает российский газ по $290 за 1000 куб. м.