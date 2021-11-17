Сербия надеется подписать десятилетний контракт на 3 млрд кубометров газа в год

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что, по сообщениям из открытых источников, контракт на поставку газа в Венгрию был подписан на лучших условиях, чем прежний. «Это предполагает цену венгерского контракта на уровне $270-280 за 1000 куб. м. Можно предположить, что уровень цены для Сербии вряд ли окажется ниже цены для Венгрии», – предположил эксперт. При этом Гришунин добавил, что в итоговой версии сербского контракта доля спотовой привязки может быть снижен с 30% до 10-15%, а это в текущей ценовой конъюнктуре сделает контракт несколько более привлекательным для Сербии. Эксперт также добавил, что после завершения сертификации «Северного потока – 2» цены могут упасть, вследствие чего стоимость на уровне $270 за 1000 куб. будет выглядит конкурентоспособной.