Сербия надеется подписать десятилетний контракт на 3 млрд кубометров газа в год

Сербия надеется подписать десятилетний контракт на 3 млрд кубометров газа в годБелград попытается сохранить частичную нефтяную привязку в контракте, считают эксперты
Белград рассматривает возможность заключения с «Газпромом» десятилетнего контракта, в рамках которого Сербия будет ежегодно закупать в России 3 млрд куб. м газа. Об этом 17 ноября сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV. «Мы сейчас будем просить президента (России Владимира) Путина предоставить нам объемы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении 10 лет», – сказал Вучич.
Президент Сербии уточнил, что по действующему контракту Белград покупает газ по цене $270 за 1000 куб. м, но на фоне высоких спотовых цен на газ эта цифра может вырасти до $900. Он также добавил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Сербии сейчас находится около 161 млн куб. м газа, а с начала энергетического кризиса в Европе страна уже потратила 100 млн куб. м.
Вучич отметил, что цены на газ в Европе продолжают расти, особенно на фоне сообщения о приостановке немецким регулятором Bundesnetzagentur сертификации оператора «Северного потока-2». Согласно данным биржи ICE, 17 ноября на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа с поставкой в декабре стоила около $1186. Вучич добавил, что стоимость электричества на европейском рынке составляет €250 за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в €50.
Действующий контракт на поставку российского газа в Сербию был заключен в 2012 г. и истекает в конце этого года. В 2017 г. объемы закачки по контракту были увеличены с 1,5 млрд до 2 млрд куб. м в год.
В октябре Александр Вучич заявлял, что вопрос заключения нового контракта планирует обсудить с Путиным на встрече в Москве 25 ноября. Он отмечал, что Белград в качестве первого предложения от Москвы получил формулу контракта, при которой цена газа составила бы $780-790 за 1000 куб. м. Как сообщал РБК, формула предусматривала на 70% привязку к газовому споту и на 30% – к нефтепродуктовой корзине. Вучич подчеркнул, что Сербия не сможет закупать газ по такой цене.
Этой осенью «Газпром» уже дважды вел переговоры со странами Восточной Европы по новым долгосрочным контрактам. В конце сентября российская компания заключила 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в Венгрию. В рамках соглашения поставки будут осуществляться через Сербию и Австрию по новым газопроводам в обход Украины.
А в конце октября «Газпром» подписал пятилетнее соглашение на поставку газа в Молдавию. Вице-премьер республики Андрей Спыну сообщал, что цена по новому контракту в ноябре составит $450 за 1000 куб. м. Это значительно выше цены истекшего контракта с Молдавией (в среднем около $150 за 1000 куб. м), но заметно ниже спотовых цен. Спыну говорил, что новый контракт имеет смешанную привязку – и нефтяную, и к спотовым котировкам газа.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что, по сообщениям из открытых источников, контракт на поставку газа в Венгрию был подписан на лучших условиях, чем прежний. «Это предполагает цену венгерского контракта на уровне $270-280 за 1000 куб. м. Можно предположить, что уровень цены для Сербии вряд ли окажется ниже цены для Венгрии», – предположил эксперт. При этом Гришунин добавил, что в итоговой версии сербского контракта доля спотовой привязки может быть снижен с 30% до 10-15%, а это в текущей ценовой конъюнктуре сделает контракт несколько более привлекательным для Сербии. Эксперт также добавил, что после завершения сертификации «Северного потока – 2» цены могут упасть, вследствие чего стоимость на уровне $270 за 1000 куб. будет выглядит конкурентоспособной.
Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит предположил, что действующий контракт с Сербией на 100% может быть привязан к нефтепродуктовой корзине. По мнению эксперта, с учетом лага в 6-9 месяцев, речь может идти о цене нефти в $70 за баррель. «Покупатели хотели максимально отойти от привязки к нефти в долгосрочных контрактах, но нынешний год заставил их изменить свое мнение», – отметил эксперт.
Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что из-за высоких спотовых цен сторонам будет сложно заключить долгосрочное соглашение. По мнению эксперта, Россия и Сербия могут подписать контракт на 2022 г., а долгосрочное соглашение заключить уже с 2023 г., когда после охлаждения рынка на фоне запуска «Северного потока – 2» и прихода новых объемов газа волатильность спота снизится.
Бурмистров подчеркнул, что в долгосрочном контракте Сербии будет не выгодно слишком сильно сокращать привязку к споту, так как ситуация на рынке может измениться. Об этом же говорит и Гришунин. Он не исключил, что в среднесрочной перспективе ситуация на рынке может измениться и высокий процент нефтяной привязки в долгосрочном контракте перестанет быть выгодным.
По оценке Бурмистрова, в 2022 г. цена контракта для Сербии может составить около $300-350 за 1000 куб. м. Смит полагает, что в новом контракте обе стороны будут заинтересованы в снижении волатильности. По мнению эксперта, достичь этого позволит равная привязка к нефти и споту (50/50). По расчету аналитика, при спотовых ценах на газ около $1200 за 1000 куб. м и стоимости барреля нефти в $82, Сербия будет платить по долгосрочному контракту около $300 за 1000 куб. м.