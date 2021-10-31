Молдавия уговорила «Газпром» на нефтяную привязку контракта

Молдавия уговорила «Газпром» на нефтяную привязку контрактаДо 2025 года газ по этой формуле будет дешевле спотового, считают эксперты
Молдавская компания «Молдовагаз» и российский «Газпром» 29 октября подписали новое пятилетнее соглашение на поставку российского газа в Молдавию. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в соцсетях, поставки начнутся с 1 ноября. «Переговоры включали множество раундов дискуссий, в разных форматах – как с «Газпромом» в Санкт-Петербурге, так и с администрацией президента РФ в Москве. Параллельно шло несколько телефонных разговоров на разном уровне», – уточнил он.
Спыну добавил, что ценообразование по контракту будет формироваться за счет определенного соотношения рыночных цен на нефть (традиционно стоимость газа в долгосрочных контрактах с 1970-х гг. привязывали к котировкам на мазут и газойль. – «Ведомости») и на газ. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на 70% контракт будет привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе. По оценке молдавского чиновника, исходя из текущих рыночных цен стоимость поставок газа в ноябре составит около $450 за 1000 куб. м, после чего цена может снизиться. «В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», – написал Спыну.