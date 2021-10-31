Молдавия уговорила «Газпром» на нефтяную привязку контракта

Спыну добавил, что ценообразование по контракту будет формироваться за счет определенного соотношения рыночных цен на нефть (традиционно стоимость газа в долгосрочных контрактах с 1970-х гг. привязывали к котировкам на мазут и газойль. – «Ведомости») и на газ. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на 70% контракт будет привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе. По оценке молдавского чиновника, исходя из текущих рыночных цен стоимость поставок газа в ноябре составит около $450 за 1000 куб. м, после чего цена может снизиться. «В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», – написал Спыну.