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Молдавия уговорила «Газпром» на нефтяную привязку контракта

До 2025 года газ по этой формуле будет дешевле спотового, считают эксперты
Матвей Катков
По оценке вице-премьера Молдавии Андрея Спыну стоимость поставок газа в ноябре составит около $450 за 1000 куб. м, после чего цена может снизиться / facebook.com / SpinuAndreiMD

Молдавская компания «Молдовагаз» и российский «Газпром» 29 октября подписали новое пятилетнее соглашение на поставку российского газа в Молдавию. Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в соцсетях, поставки начнутся с 1 ноября. «Переговоры включали множество раундов дискуссий, в разных форматах – как с «Газпромом» в Санкт-Петербурге, так и с администрацией президента РФ в Москве. Параллельно шло несколько телефонных разговоров на разном уровне», – уточнил он.

Спыну добавил, что ценообразование по контракту будет формироваться за счет определенного соотношения рыночных цен на нефть (традиционно стоимость газа в долгосрочных контрактах с 1970-х гг. привязывали к котировкам на мазут и газойль. – «Ведомости») и на газ. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на 70% контракт будет привязан к нефтепродуктовой корзине и на 30% – к спотовым ценам на газ в Европе. По оценке молдавского чиновника, исходя из текущих рыночных цен стоимость поставок газа в ноябре составит около $450 за 1000 куб. м, после чего цена может снизиться. «В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», – написал Спыну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных