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Молдавия ищет альтернативу «Газпрому»

Но сделать это для комфортного прохождения отопительного сезона будет трудно, считают эксперты
Матвей Катков Алексей Никольский
Пока контракт удалось экстренно продлить до 1 ноября, но будет ли «Газпром» поставлять газ дальше, не ясно / Ina FASSBENDER / AFP

Молдавская государственная компания Energocom 27 октября объявила третий тендер на закупку 1,5 млн куб. м газа, следует из документации на сайте компании. Пока победитель не был выбран. Срок поставки – 28 октября, пункты пропуска – «Алексеевка» (Украина), «Тодирешть» (Румыния) или молдавские Тогатино или Каушаны.

Ранее 25 и 26 октября республика уже провела два аукциона на поставку по 1 млн куб. м газа каждый. Закупка проводилась по рыночным ценам, которые составляли в эти даты около $1080 за 1000 куб. м. Их выиграли польская PGNiG и голландская Vitol соответственно. Украина также поставила Молдавии 15 млн куб. м газа, которые последняя обязалась вернуть до 31 октября. Закупки проводились для тестирования возможности импорта из альтернативных источников помимо трубы российского «Газпрома», а также для уравновешивания низкого давления в газораспределительной системе страны, сообщало правительство Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных