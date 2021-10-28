Молдавия ищет альтернативу «Газпрому»

Ранее 25 и 26 октября республика уже провела два аукциона на поставку по 1 млн куб. м газа каждый. Закупка проводилась по рыночным ценам, которые составляли в эти даты около $1080 за 1000 куб. м. Их выиграли польская PGNiG и голландская Vitol соответственно. Украина также поставила Молдавии 15 млн куб. м газа, которые последняя обязалась вернуть до 31 октября. Закупки проводились для тестирования возможности импорта из альтернативных источников помимо трубы российского «Газпрома», а также для уравновешивания низкого давления в газораспределительной системе страны, сообщало правительство Молдавии.