Молдавия ищет альтернативу «Газпрому»Но сделать это для комфортного прохождения отопительного сезона будет трудно, считают эксперты
Молдавская государственная компания Energocom 27 октября объявила третий тендер на закупку 1,5 млн куб. м газа, следует из документации на сайте компании. Пока победитель не был выбран. Срок поставки – 28 октября, пункты пропуска – «Алексеевка» (Украина), «Тодирешть» (Румыния) или молдавские Тогатино или Каушаны.
Ранее 25 и 26 октября республика уже провела два аукциона на поставку по 1 млн куб. м газа каждый. Закупка проводилась по рыночным ценам, которые составляли в эти даты около $1080 за 1000 куб. м. Их выиграли польская PGNiG и голландская Vitol соответственно. Украина также поставила Молдавии 15 млн куб. м газа, которые последняя обязалась вернуть до 31 октября. Закупки проводились для тестирования возможности импорта из альтернативных источников помимо трубы российского «Газпрома», а также для уравновешивания низкого давления в газораспределительной системе страны, сообщало правительство Молдавии.