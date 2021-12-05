Глава ВТБ заявил, что двузначного показателя по инфляции не будет
Инфляция в России может вырасти до 8% по итогам года, но двузначных цифр не ожидается, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению, Костина вырастут ставки как по кредитам, так и по депозитам. «Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь», — сказал Костин.
Главным вызовом в мировой экономике в 2022 г. станет стабилизация уровня инфляции без избыточного охлаждения экономики, ранее заявил Костин журналистам в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Инфляция в России сейчас высокая, но «резкого всплеска» нет, отмечал также пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По словам Пескова, меры, которые принимает правительство, позволяют избежать резких скачков инфляции в России. Тем не менее темпы роста потребительских цен сейчас «выше, чем хотелось бы» и «чем запланировано». Это имеет негативные последствия, добавил представитель Кремля.
Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения.
Владимир Путин назвал несколько причин высокой инфляции. Среди них — дефицит ряда товаров на фоне разрыва цепочек поставок ввиду закрытых границ и действующих коронавирусных ограничений, мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, «масштабное вливание средств в экономику» и глобальный энергетический кризис.