Глава ВТБ заявил, что двузначного показателя по инфляции не будет

По мнению, Костина вырастут ставки как по кредитам, так и по депозитам. «Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь», — сказал Костин.