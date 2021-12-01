Костин допустил снижение ключевой ставки к 2023 году

В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября. Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.