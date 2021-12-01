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Костин допустил снижение ключевой ставки к 2023 году

Ведомости

Банк России может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики к 2023 г. и снижению ключевой ставки, рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин. 

«Но, конечно, как и любые жесткие меры, они [решения ЦБ] имеют оборотную сторону медали — рост стоимости заимствований приводит к снижению темпов экономического роста. И в банковском секторе мы ожидаем, что примерно на треть темпы роста кредитования как розничного сектора <...>, так и реального сократятся. Это означает, конечно, меньше инвестирования даже на фоне высоких цен на сырье, которое в России производится», — добавил Костин. 

При этом глава ВТБ считает, что уже к концу следующего года ЦБ сможет существенно замедлить темпы инфляции, «после чего, наверное, начнется и процесс снижения ключевой ставки — не позднее 2023 года».

Ранее сегодня Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. «Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина. — Ред.). Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится (ключевая ставка. — Ред.). Мы считаем, что [до] 8,5%, надеемся, что это предел будет», — сказал Костин, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях ВТБ по поводу решения ЦБ о ключевой ставке на ближайшем заседании 17 декабря. 

В середине ноября Набиуллина сообщила, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября. Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п. п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.

Регулятор стал повышать ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции. Целевым уровнем, к которому стремится ЦБ, являются 4%, однако этот порог она преодолела еще в конце 2020 г. По данным Росстата, по итогам октября потребительские цены в России выросли на 8,13% год к году — такое высокое значение в последней раз было зафиксировано в январе 2016 г.

Ранее по теме: Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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