Импорт товаров из дальнего зарубежья в Россию с начала года вырос на 27,3%

В ноябре этого года импорт химической продукции в Россию вырос на 29,4% до $4,7 млрд; ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 13,2% до $2,4 млрд; машиностроительной продукции — на 11,5% до почти $12 млрд, а текстильных изделий и обуви — на 9,4% до $980,5 млн.