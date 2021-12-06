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Экономика

Импорт товаров из дальнего зарубежья в Россию с начала года вырос на 27,3%

Ведомости

Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным, за 11 месяцев 2021 г. увеличился на 27,3% в годовом выражении до $235,4 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В ноябре показатель вырос на 16,5% год к году и составил более $23,1 млн. 

В ноябре этого года импорт химической продукции в Россию вырос на 29,4% до $4,7 млрд; ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 13,2% до $2,4 млрд; машиностроительной продукции — на 11,5% до почти $12 млрд, а текстильных изделий и обуви — на 9,4% до $980,5 млн. 

В группе продовольственных товаров вырос импорт растительного масла на 55,1%, табака — на 28,3%, рыбы — на 19,3%, сахара — на 16,2%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 9,8%, мяса и субпродуктов — на 1,1%. При этом сократились поставки молочных продуктов, фруктов и орехов, овощей и зерновых культур. 

В составе товаров машиностроительной продукции увеличился импорт железнодорожных локомотивов в 1,8 раза, судов и плавучих средств — на 24%, механического оборудования — на 21,1%, электрооборудования — на 15,1%. Среди текстильных изделий и обуви на 65,9% вырос ввоз в Россию текстильных материалов, на 20,6% — химических нитей, на 18,3% — трикотажного полотна, на 15,2% — обуви. Поставки готовых текстильных изделий в Россию остались на уровне 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных