Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию
С 1 сентября по 5 декабря 2021 г. общий объем поставок мандаринов из Грузии составил около 15 000 т, большая часть которых пришлась на Россию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минсельхоз республики.
Согласно данным ведомства, за указанные месяцы объем поставок увеличился на 73%, при этом стоимость экспортной продукции возросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Республике удалось заработать на поставках $7,4 млн.
В 2021 г. лидерами среди стран по объему экспорта мандаринов из Грузии стали: Россия — 9797 т, Армения — 3089 т, Украина — 1451 т, Молдавия — 241 т, Словения — 91 т, Казахстан — 102 т, Киргизия — 80 т, Белоруссия — 40 т. Еще 76 т были отправлены в другие страны.
Ранее в минсельхозе сообщали о том, что республика за осенний период поставила 3512 т мандаринов на сумму $1,6 млн.
В 2021 г. в преддверии Нового года в России выросла стоимость мандаринов, в сравнении с прошлым годом цена увеличилась на 25%. Специалисты связывают это с сокращением поставок из Турции.
Самые дорогие мандарины поставляют в Россию из Перу — 269 руб. за кг. Наиболее дешевые поставляют из Грузии — 103 руб. за кг.