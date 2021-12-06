Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию

В 2021 г. лидерами среди стран по объему экспорта мандаринов из Грузии стали: Россия — 9797 т, Армения — 3089 т, Украина — 1451 т, Молдавия — 241 т, Словения — 91 т, Казахстан — 102 т, Киргизия — 80 т, Белоруссия — 40 т. Еще 76 т были отправлены в другие страны.