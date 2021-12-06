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Экономика

Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию

Ведомости

С 1 сентября по 5 декабря 2021 г. общий объем поставок мандаринов из Грузии составил около 15 000 т, большая часть которых пришлась на Россию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минсельхоз республики.

Согласно данным ведомства, за указанные месяцы объем поставок увеличился на 73%, при этом стоимость экспортной продукции возросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Республике удалось заработать на поставках $7,4 млн.

В 2021 г. лидерами среди стран по объему экспорта мандаринов из Грузии стали: Россия — 9797 т, Армения — 3089 т, Украина — 1451 т, Молдавия — 241 т, Словения — 91 т, Казахстан — 102 т, Киргизия — 80 т, Белоруссия — 40 т. Еще 76 т были отправлены в другие страны. 

Ранее в минсельхозе сообщали о том, что республика за осенний период поставила 3512 т мандаринов на сумму $1,6 млн.

В 2021 г. в преддверии Нового года в России выросла стоимость мандаринов, в сравнении с прошлым годом цена увеличилась на 25%. Специалисты связывают это с сокращением поставок из Турции.

Самые дорогие мандарины поставляют в Россию из Перу — 269 руб. за кг. Наиболее дешевые поставляют из Грузии — 103 руб. за кг. 

Ранее по теме: В России мандарины подорожали на 25% за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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