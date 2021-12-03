В России мандарины подорожали на 25% за год
Стоимость одного килограмма мандаринов в России сейчас, в преддверии Нового года, стоит на четверть больше, чем год назад, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экспертов, изучивших средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2020 и 2021 гг.
«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре — 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%» — рассказали в компании «Эвотор».
Максимальный спрос на мандарины традиционно наблюдается в России в ноябре-декабре, напомнил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По данным организации, оптовая стоимость килограмма мандаринов сейчас находится в диапазоне 80-138 руб. и составляет в среднем 110 руб. против 90 руб. годом ранее.
Подорожание мандаринов связано, в первую очередь, с сокращением их поставок из Турции, пояснил Востриков. Дополнительное влияние на цены оказало и увеличение стоимости логистики. В то же время низкая покупательная способность населения является сдерживающим фактором в данном случае, отметил эксперт.
По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины — те, что поставляют из Перу. В несетовой рознице такие продаются по 269 руб. за кг. Наиболее дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 руб. за кг. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, а марокканские — 183 руб. за кг.
Самая высокая цена за килограмм мандаринов зафиксирована на Камчатке — 334 руб. Дешевле всего их можно купить в Нижегородской области — за 146 руб. за кг.
По данным Минэкономразвития, к 29 ноября инфляции в России достигла 8,38% при цели Центробанка в 4%. При этом в продовольственном сегменте она была еще выше — 10,34%. Непродовольственные цены за год возросли на 8,1%, услуги подорожали на 4,36%.