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В России мандарины подорожали на 25% за год

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Стоимость одного килограмма мандаринов в России сейчас, в преддверии Нового года, стоит на четверть больше, чем год назад, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экспертов, изучивших средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2020 и 2021 гг.

«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре — 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%» — рассказали в компании «Эвотор».

Максимальный спрос на мандарины традиционно наблюдается в России в ноябре-декабре, напомнил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По данным организации, оптовая стоимость килограмма мандаринов сейчас находится в диапазоне 80-138 руб. и составляет в среднем 110 руб. против 90 руб. годом ранее.

Подорожание мандаринов связано, в первую очередь, с сокращением их поставок из Турции, пояснил Востриков. Дополнительное влияние на цены оказало и увеличение стоимости логистики. В то же время низкая покупательная способность населения является сдерживающим фактором в данном случае, отметил эксперт.

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины — те, что поставляют из Перу. В несетовой рознице такие продаются по 269 руб. за кг. Наиболее дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 руб. за кг. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, а марокканские — 183 руб. за кг.

Самая высокая цена за килограмм мандаринов зафиксирована на Камчатке — 334 руб. Дешевле всего их можно купить в Нижегородской области — за 146 руб. за кг.

По данным Минэкономразвития, к 29 ноября инфляции в России достигла 8,38% при цели Центробанка в 4%. При этом в продовольственном сегменте она была еще выше — 10,34%. Непродовольственные цены за год возросли на 8,1%, услуги подорожали на 4,36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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