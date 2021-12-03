В России мандарины подорожали на 25% за год

По данным «Эвотора», самые дорогие мандарины — те, что поставляют из Перу. В несетовой рознице такие продаются по 269 руб. за кг. Наиболее дешевые привозят из Грузии, их цена — 103 руб. за кг. Турецкие мандарины стоят в среднем 152 руб. за кг, а марокканские — 183 руб. за кг.