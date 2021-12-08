Песков исключил влияние Путина на решения ЦБ по ключевой ставке

На фоне ускорения инфляции, наблюдаемого с декабря 2020 г., ЦБ с марта шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. Такой, как сейчас, ключевая ставка последний раз была в июле 2019 г.