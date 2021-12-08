Песков исключил влияние Путина на решения ЦБ по ключевой ставке
Центробанк сам принимает решения по ключевой ставке, президент России Владимир Путин никаких указаний на эту тему не дает, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Знаете, Владимир Путин не может дать указание повысить ставку», — сказал он. «Президент не может посылать сигналы мегарегулятору, мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения, и приведение уровня инфляции к целевому уровню, к целевым порогам, собственно, может быть достигнуто разными методами, и в том числе эти методы, методики будут прорабатываться в правительстве», — пояснил представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил на вопрос, действительно ли Путин вчера дал ЦБ сигнал о необходимости еще раз повысить ключевую ставку, которая сейчас составляет 7,5% годовых. На совещании по экономическим вопросам 7 декабря, где присутствовала в том числе председатель регулятора Эльвира Набиуллина, президент заявил о необходимости «обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4%». Глава государства также поручил «реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции» и сделать «основной акцент» на повышении объемов предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь — в продовольственном сегменте. Высокую инфляцию в России Путин назвал главной проблемой граждан.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 29 ноября достигла 8,38% при цели в 4%. В продовольственном сегменте она оказалась еще выше — 10,34%, в непродовольственном — 8,1%, в сфере услуг — 4,36%. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция составит 7,4–7,9% и начнет возвращаться к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%, но допускает превышение данного значения.
На фоне ускорения инфляции, наблюдаемого с декабря 2020 г., ЦБ с марта шесть раз повышал ключевую ставку. Если в начале весны она находилась на минимальном за всю историю уровне в 4,25% годовых, то за семь месяцев выросла на 3,25 п. п. Такой, как сейчас, ключевая ставка последний раз была в июле 2019 г.
Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 17 декабря. 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала «маловероятным сценарием» сохранение показателя на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ еще раз повысит ставку, добавила она. Максимальный рассматриваемый шаг составляет 1 п. п.