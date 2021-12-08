Газета
Экономика

ВТО предупредила о способности «омикрона» замедлить восстановление мировой экономики

Ведомости

Новый штамм коронавируса «омикрон» может замедлить восстановление глобальной экономики при сохранении неравного доступа к вакцинам между странами с разным уровнем достатка, заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

«Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы [неравного доступа к вакцинам], у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире», — пояснила Оконджо-Ивеала.

С призывами обеспечить равный доступ к вакцинации ранее неоднократно выступал и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре.

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России выявили два случая заражения этим штаммом.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о существенном влиянии «омикрон»-штамма на ход пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных