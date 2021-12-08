ВТО предупредила о способности «омикрона» замедлить восстановление мировой экономики
Новый штамм коронавируса «омикрон» может замедлить восстановление глобальной экономики при сохранении неравного доступа к вакцинам между странами с разным уровнем достатка, заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
«Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
«Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы [неравного доступа к вакцинам], у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире», — пояснила Оконджо-Ивеала.
С призывами обеспечить равный доступ к вакцинации ранее неоднократно выступал и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России выявили два случая заражения этим штаммом.