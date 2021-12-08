ВТО предупредила о способности «омикрона» замедлить восстановление мировой экономики

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России выявили два случая заражения этим штаммом.