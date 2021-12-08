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В ВОЗ заявили о существенном влиянии «омикрон»-штамма на ход пандемии

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Новый «омикрон»-штамм коронавируса способен оказать существенное влияние на пандемию из-за большого числа мутаций и глобального распространения. Об этом сообщил журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС. 

«Некоторые черты "омикрона", включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19», — сказал он.

Глава организации напомнил, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса выявлен в 57 странах, это число, по его мнению, продолжит расти. При этом Гебрейесус отметил, что ВОЗ все еще сложно оценить влияние «омикрона» на пандемию, хотя по сообщениям из стран Южной Африки можно констатировать, что штамм увеличивает риск повторного заражения. 

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России выявили два случая заражения этим штаммом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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