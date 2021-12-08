Ученый назвал шесть признаков заражения штаммом омикрон
Першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание являются специфическими симптомами заражением штаммом коронавируса омикрон, заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Всего он перечислил шесть признаков инфицирования данным вариантом вируса.
«Першение в горле — интересный симптом, потому что это не типичный признак для других вариантов коронавируса. Жидкие выделения из носа — тоже нетипичный признак. Для Уханьского варианта он вообще не был характерен. Сейчас это прям самый главный симптом. Также это частое чихание», — сказал он (цитата по «Сибкрай»).
Три других симптома омикрона — сильная усталость, ломота в теле и головная боль. Они характерны и для других вариантов коронавируса, отметил Нетесов. Он добавил, что в целом симптомы южноафриканского штамма более мягкие, чем у других вариантов.
Ранее доктор Унбен Пиллей из ЮАР рассказал телеканалу NBC New York, что симптомы омикрона схожи с теми, что наблюдаются при гриппе: это сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и сильные боли в теле. Сегодня британский врач Дэвид Ллойд сообщил, что у заразившихся этим штаммом детей наблюдается сыпь.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным ВОЗ, омикрон обнаружили в 57 странах мира. В России выявили два случая заражения этим штаммом.