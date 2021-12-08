Ученые из Гонконга опубликовали снимки штамма омикрон
Ученые медицинского факультета Гонконгского университета опубликовали фотографию нового штамма коронавируса омикрон, который был обнаружен в Южной Африке в первой декаде ноября. Снимок размещен на сайте образовательного учреждения и в социальных сетях.
На первом из двух совмещенных изображений демонстрируется микрофотография почечной клетки обезьяны (Vero E6) после заражения омикроном. Видны повреждения — набухшие везикулы (внутриклеточные органеллы), в которых содержатся маленькие черные вирусные частицы.
На другом снимке, справа, микрофотография клетки Vero E6 увеличена сильнее. Это позволяет рассмотреть агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако вчера вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петр Чумаков допустил, что новый штамм на самом деле может быть «живой вакциной» от коронавируса.
3 декабря эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что омикрон выявлен в 38 странах мира. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.