Врач из ЮАР рассказал о симптомах штамма омикрон
Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон», в основном легко переносят заболевание, у них развиваются симптомы, похожие на грипп, сообщил доктор Унбен Пиллей из ЮАР телеканалу NBC New York.
«За последние 10 дней мы наблюдаем резкое увеличение числа случаев заболевания. До сих пор это были в основном очень легкие случаи, у пациентов были симптомы, похожие на грипп: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость, сильные боли в теле», — рассказал Пиллей.
По его словам, большинство пациентов лечились на дому. Вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя гораздо лучше. Врачи пока не наблюдают значительного роста числа госпитализаций, добавил он.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.