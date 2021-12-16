В Совфеде поддержали идею постоянных новогодних выплат пенсионерам
Инициатива о введении ежегодных выплат пенсионерам к Новому году — это хорошая идея, особенно для неработающих пенсионеров, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Инициативу также поддержал замглавы комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. «Безусловно, важная задача — обеспечение адресной, адекватной поддержки пенсионеров, особенно нуждающихся», — сказал он, добавив, что «любые дополнительные шаги должны быть эффективными и обеспечены бюджетными средствами».
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Рассчитывать на такие выплаты, согласно документу, смогут работающие и неработающие получатели страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой пенсии.