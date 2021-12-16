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Экономика

В Совфеде поддержали идею постоянных новогодних выплат пенсионерам

Ведомости

Инициатива о введении ежегодных выплат пенсионерам к Новому году — это хорошая идея, особенно для неработающих пенсионеров, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Такую инициативу я целиком поддерживаю. Это улучшит настроение пенсионерам перед Новым годом. Всегда хочется, чтобы пенсии были больше. Для пожилых людей это очень важно», — сказал Круглый в беседе с РБК.

Инициативу также поддержал замглавы комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. «Безусловно, важная задача — обеспечение адресной, адекватной поддержки пенсионеров, особенно нуждающихся», — сказал он, добавив, что «любые дополнительные шаги должны быть эффективными и обеспечены бюджетными средствами».

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Рассчитывать на такие выплаты, согласно документу, смогут работающие и неработающие получатели страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. Размер выплаты предлагается приравнять к размеру получаемой пенсии. 

Ранее по теме: В Госдуме предложили ввести постоянные предновогодние выплаты для пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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